Kino przyszłości w Krakowie. Startuje Science & Technology Film Festival 2025

I Międzynarodowy Festiwal Filmów Naukowych i Technologicznych Science & Technology Film Festival odbędzie się w Krakowie w dniach 22–25 października 2025 roku. To wydarzenie, które ma ambicję nie tylko wyróżniać najlepsze produkcje filmowe o tematyce naukowej i technologicznej, ale także stać się platformą wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń między światem nauki, biznesu i sztuki. Program festiwalu obejmuje zarówno pokazy konkursowe, jak również sekcje specjalne, w ramach których widzowie zobaczą filmy popularnonaukowe, dokumentalne i fabularne z całego świata. Uczestnicy festiwalu będą mogli także wziąć udział w spotkaniach z twórcami i naukowcami, a także w debatach, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko przegląd filmów, ale przede wszystkim ważny głos w globalnej debacie o przyszłości. Jego ideą jest przekraczanie granic, zarówno geograficznych, jak i dziedzinowych i łączenie tego, co na co dzień wydaje się odległe – laboratorium i kina, naukowców i artystów, technologii i emocji.

Chcemy pokazać, że nauka to nie tylko laboratoria i wykresy, ale przede wszystkim ludzie i historie, które zmieniają rzeczywistość. Kino pozwala te historie opowiedzieć tak, że zaczynamy je czuć i rozumieć głębiej. Wierzę, że nasz festiwal stanie się miejscem spotkania nauki i sztuki. Na równych prawach i w prawdziwym dialogu. Bo właśnie wtedy rodzą się najciekawsze pytania o przyszłość

– podkreśla Piotr Biedroń, dyrektor festiwalu.

Galaktyczna stolica kina

Science & Technology Film Festival 2025 wystartuje w Krakowskim Parku Technologicznym, uznawanym za serce innowacji i rozwoju technologicznego w Polsce. Ponad 100 pokazów filmowych oraz wydarzenia towarzyszące będą odbywać się także w kilku wyjątkowych miejscach Krakowa. Każde z nich otrzymało nazwę inspirowaną legendarnymi statkami kosmicznymi z klasycznych filmów i seriali science fiction. Widzowie zostaną zaproszeni na pokłady tych „kin-statków”, które zabiorą ich w podróż przez świat filmów, w których technologia łączy się ze sztuką i opowieścią o przyszłości. W filmową podróż będzie można wyruszyć wprost z pokładu kultowych jednostek zaparkowanych Krakowskim Parku Technologicznym: USCSS Nostromo, USS Enterprise, Discovery One i Protus. Nie zabraknie także bardziej nietypowych przystanków – USS Sulaco zacumuje w Akademii Sztuk Pięknych, Skyship One uniesie widzów ponad miastem w Sky7 Cracow a Kosmokrator zamieni Klub Spotkań Poczta Główna w wyjątkową arenę kina klasy B. Z kolei Red Dwarf odnajdzie swoje miejsce na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, idealnie wpisując się w klimat wydobywania „danych przyszłości”.

Krakowski Park Technologiczny jest współorganizatorem I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Naukowych i Technologicznych – Science and Technology Film Festival, którego tematyka jest nam szczególnie bliska. Doceniamy inicjatywy popularyzujące naukę, innowacje i technologie w przystępny, inspirujący sposób. Filmy i panele dyskusyjne, odbywające się podczas festiwalu, poruszają kwestie, które na co dzień stanowią centrum naszej działalności. Wierzymy, że wspólnie możemy inspirować do odkrywania i tworzenia przyszłości opartej na wiedzy

– mówi Andrzej Kulig, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Nauka w obiektywie kamery

Ważnym punktem Science & Technology Film Festival jest międzynarodowy konkurs filmowy, w którym rywalizują produkcje z całego świata. To właśnie on ma pokazać, jak różnorodnie i twórczo kino potrafi opowiadać o nauce i technologii – od intymnych historii o odkryciach, przez dokumentalne portrety naukowców, po pełne wyobraźni animacje i fabuły science fiction. Do pierwszej edycji festiwalu napłynęło ponad 1300 zgłoszeń ze 120 krajów, z których 58 filmów zakwalifikowało się do konkursu głównego. Produkcje powalczą w sześciu kategoriach: pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne, animacje oraz najlepszy film polski. Spośród laureatów wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix Festiwalu – najważniejszego wyróżnienia, przyznawanego za wyjątkową artystyczną wizję, oryginalność i siłę przekazu.

Nad wyborem laureatów czuwać będzie jury, którego skład łączy filmową wrażliwość i artystyczną wyobraźnię. Przewodniczącym jury został Łukasz Adamski – krytyk filmowy i publicysta, laureat nagrody PISF. Towarzyszyć mu będą m.in.: Kasia Adamik (reżyserka i producentka, członkini Europejskiej Akademii Filmowej), Jacek Beler (aktor i muzyk, laureat nagrody FPFF w Gdyni), Magdalena Wieczorek (aktorka młodego pokolenia), Robert Sowa (reżyser animacji, profesor ASP w Krakowie), Grzegorz Zasępa (reżyser i dziennikarz), Marek Zawierucha (scenograf, członek Europejskiej Akademii Filmowej) oraz Piotr Biedroń – reżyser i scenarzysta, a także dyrektor festiwalu.

Nie tylko kino

Program Science & Technology Film Festival 2025 wykracza daleko poza projekcje filmowe. Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń, które pozwolą spojrzeć na naukę i technologię z różnych, często zaskakujących perspektyw. Integralną częścią wydarzenia będą panele dyskusyjne, z udziałem ekspertów, poświęcone najnowszym osiągnięciom, wyzwaniom i trendom technologicznym.

Wśród nich znajdzie się m.in. panel „Medycyna pola walki i AI – wojna, decyzje, ratowanie życia”, podczas którego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak wraz z zespołem lekarzy i ratowników medycznych omówi zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie wojskowej. Kolejnym punktem programu będzie panel „Transport jutra – algorytmy na drogach i w powietrzu”, w którym głos zabiorą m.in. Łukasz Strutyński, prezes zarządu MPL Balice, oraz Przemysław Berendt z Volvo Cars. Rozmowa poświęcona będzie rewolucji technologicznej w transporcie, od autonomicznych pojazdów po systemy zarządzania ruchem lotniczym. Z kolei w czwartek odbędzie się panel „Jak powstaje przyszłość – start-upy”, poświęcony roli młodych firm technologicznych w kształtowaniu innowacji. W rozmowie wezmą udział m.in. Andrzej Bańka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Jarosław Sroka, członek zarządu KI Next.

Festiwal sięgnie także do kultowych źródeł popularyzacji nauki. Jednym z wyjątkowych punktów programu będą pokazy specjalne 15 odcinków legendarnej „Sondy” – programu popularnonaukowego, który przez lata rozpalał wyobraźnię Polaków i wprowadzał ich w świat techniki, przemysłu i kosmosu. Prowadzona przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, „Sonda” była dla całych pokoleń podróżą w przyszłość i pierwszym kontaktem z wielkimi wizjami nauki. To właśnie tam widzowie poznawali zasady działania nowych technologii, zaglądali do kosmicznych laboratoriów i dowiadywali się, jak odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie. Dzięki partnerstwu z Telewizją Polską, program pojawi się tym razem na wielkim ekranie, w ramach festiwalowych projekcji w Krakowskim Parku Technologicznym. Pokazy „Sondy” odbędą się w dniach 22–24 października 2025 r. Każdego dnia publiczność będzie mogła obejrzeć blok wybranych odcinków, m.in. Dwaj ludzie z Sondą, Cyborg, Bliskie spotkania czy Kodeks kosmosu.

Nie zabraknie również atrakcji dla fanów klasyki kina. W ramach sekcji „Galaxy of B-Movies” przypomniane zostaną filmy science fiction z lat 50., 60. i 70. – pełne fantazji, naiwne, ale niezwykle szczere i inspirujące. W Krakowskim Parku Technologicznym działać będzie także specjalna przestrzeń „Piksele i Procesory” – muzeum elektroniki i strefa gier retro. Uczestnicy przeniosą się w czasy 8-bitowych komputerów i kultowych gier, takich jak Pac-Man, River Raid czy Prince of Persia. To okazja, by dorośli powrócili do wspomnień, a najmłodsi poznali początki cyfrowej rozrywki.

W ramach programu „Naukowa Fikcja Spekulatywna”, organizowanego we współpracy z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej, odbędą się trzy konferencje poświęcone roli fantastyki naukowej w opowiadaniu o przyszłości. Gośćmi specjalnymi będą Marek Baraniecki, pisarz science fiction, dziennikarz i inżynier środowiska, autor kultowej „Głowy Kasandry”; prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) – filozof i teoretyk sztuki, badacz relacji człowieka z technologią i przestrzeni wirtualnych; oraz dr inż. Tomasz Barciński, specjalista w dziedzinie automatyki i robotyki, łączący naukę z refleksją nad przyszłością sztucznej inteligencji.

Podczas wszystkich dni festiwalu w Sky7 Kraków powstanie „Fashion & Art Zone”, w której będzie można podziwiać i kupować dzieła partnerów artystycznych Festiwalu. 22 października wieczorem w strefie odbędzie się „Live Fashion Show” – wydarzenie dla wszystkich entuzjastów innowacyjnej mody.

Patronat honorowy nad festiwalem objęły m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, a także Polska Agencja Kosmiczna, Polska Akademia Nauk, NASK oraz krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Akademia Sztuk Pięknych.

Partnerem regionalnym festiwalu jest Małopolska Innowacyjna, a w gronie głównych partnerów znajdują się Krakowski Park Technologiczny, Orlen oraz InPost.

Więcej informacji, pełny program i szczegóły dotyczące filmów dostępne są na stronie: www.sciencefilmfestival.pl

Wstęp na wszystkie festiwalowe seanse i wydarzenia towarzyszące jest wolny.