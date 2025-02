Klątwa "Chłopaków do wzięcia". Elvis nie był jedyny. Wcześniej zmarło kilku innych bohaterów programu Polsatu

Elvis, czyli Marek Popiołek, znany z "Chłopaków do wzięcia" zmarł 6 lutego 2025 r. Do sieci trafił nekrolog z informacją o dacie śmierci oraz uroczystego pożegnania 50-latka. Już wiadomo, że pogrzeb odbędzie się w kościele, ale nie będzie trumny, a ciało zmarłego zostanie spopielone.

Elvis nie jest jedynym bohaterem "Chłopaków do wzięcia", który zmarł w ciągu kilku ostatnich lat.

Najbliżsi mężczyzny, który jeszcze kilka miesięcy temu pojawił się w programie Polsatu, zawiadomili o jego śmierci i pochówku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kościele p.w. Świętej Rozalii z Palermo w Radziechowicach we wtorek 11 lutego 2025 roku o godzinie 14.00. Po Mszy Świętej nastąpi uroczyste wyprowadzenie urny z prochami Zmarłego na Cmentarz Parafialny. Przywóz urny z prochami Zmarłego do kościoła o godzinie 13.30. O smutnych tych obrzędach powiadamiają pogrążeni w żałobie Tata, Brat i pozostała Rodzina - czytamy w nekrologu, który trafił do sieci.