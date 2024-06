Klątwa "Świata według Kiepskich"? Nie żyje aż 80 osób z obsady

Marzena Kipiel-Sztuka we wspomnieniach Elżbiety Zapendowskiej. Wzruszające słowa!

Co je łączyło?

"Nie dożyli do pięćdziesiątki"

"Świat według Kiepskich": Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka

W niedzielę, 9 czerwca, po ciężkiej chorobie zmarła Marzena Kipiel-Sztuka (58 l.). Smutną wiadomość o śmierci aktorki przekazała jej przyjaciółka oraz koleżanka z planu, Renata Pałys. "Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Sztuka" - poinformowała na Facebooku aktorka. Przyczyna śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki jest trzymana w tajemnicy. Dowiedzieliśmy się jednak, że chorowała już od lat.

Wpis o śmierci Kipiel-Sztuki zamieściła też jej siostra. "Moja jedyna siostra i zawsze siostra. Jak byłam mała, zawsze mnie broniła i manto spuszczała każdemu, kto mi krzywdę zrobił. Zawsze mówiła, że mnie nienawidzi, ale kocha i nigdy nie pozwoli, żeby ktoś mnie skrzywdził. Mądra, inteligentna, uparta... Kocham Ciebie Marzis" - napisała w mediach społecznościowych.

"Świat według Kiepskich": Nad serialem ciąży klątwa?

Marzena Kipiel-Sztuka jest kolejną osobą z obsady "Świata według Kiepskich", która odeszła przedwcześnie. Serial emitowany był na antenie Polsatu od marca 1999 roku do listopada 2022. Chociaż wielokrotnie plotkowano o zakończeniu serialu, to ostatecznie zdecydowano się na to po śmierci dwóch z trzech głównych aktorów, czyli Dariusza Gnatowskiego (zmarł w październiku 2020 r.) oraz Ryszard Kotysa (odszedł w styczniu 2021 r.).

W czasie emisji serialu przez plan produkcji przewinęło się wiele bardziej lub mniej znanych twarzy. Część aktorów nie ma już z nami. Wielką stratą dla świata filmu była śmierć Krystyny Feldman, która wcielała się w niezapomnianą babkę Kiepską czy Bohdana Smolenia, czyli listonosza Edka.

Na stronie prowadzonej przez fanów serialu jest nawet zakładka "Kto zmarł?". Według wyliczeń "Faktu", obecnie na liście znajduje się aż 81 nazwisk. Z obsadą "Świata według Kiepskich" w ostatnich latach pożegnali się m.in. Jacek Chmielnik, Krzysztof Kiersznowski, Leon Niemczyk, Piotr Machalica, Zofia Czerwińska, Maciej Zabielski, Jerzy Cnota, Zuzanna Helska, Wojciech Skibiński, Kazimierz Ostrowicz, Bronisław Cieślak, Andrzej Buszewicz, Łucja Burzyńska oraz znakomici muzycy, jak Zbigniew Wodecki czy Krzysztof Krawczyk.

Część aktorów odeszło przedwcześnie, w wyniku wypadków lub chorób. Być może właśnie dlatego, niektórzy zaczęli mówić o klątwie mającej ciążyć nad serialem.

Zmarli aktorzy "Świata według Kiepskich". To klątwa?

