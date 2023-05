Klaudia El Dursi uwielbia słodycze, nazywa siebie „słodką dziurką”. Jakim cudem utrzymuje idealną sylwetkę?

Co się stało?

Klaudia El Dursi to modelka i prezenterka telewizyjna, o porywającej egzotycznej urodzie. Jej geny to miks polskiej i libijskiej krwi, stąd niebanalna i oryginalna, jak na nasze warunki, powierzchowność celebrytki. Na początku kariery Klaudia próbowała swoich sił w aktorstwie, potem mogliśmy ją podziwiać w roli "wodzianki" w programie Kuby Wojewódzkiego. Wreszcie, za namową męża, El Dursi zdecydowała się wziąć udział udział w programie "Top Model". Nie wygrała, ale zwróciła na siebie uwagę na tyle, by wkrótce stacja zaproponowała jej rolę prowadzącej reality show "Hotel Paradise".

Klaudia El Dursi: Ja jestem "słodka dziurka" (...) Kocham słodkie

W mediach jest obecna od kilku lat i cały czas wygląda znakomicie. Redakcja Faktu zapytała celebrytkę o jej sposób na utrzymanie tak fantastycznej figury. Odpowiedź, która padła może niektórych zszokować, bo kobieta oczywiście stroni od niektórych pokarmów, ale jednocześnie uwielbia słodycze i nie potrafi sobie ich odmówić. Prezenterka przyznaje, że nie potrafi zrezygnować z cukru. Jada słodkie przekąski, bo je po prostu kocha. Nazwała się wręcz "słodką dziurką".

El Dursi mało je, a zachcianki rekompensuje treningiem

Folgowanie zachciankom Klaudia rekompensuje jednak dość intensywnym treningiem. Niemal codziennie biega i ćwiczy. Poza tym zdradziła, że nie jada glutenu ani jego zamienników. Za to w jej diecie jest dużo warzyw. To na nich opiera swój jadłospis. Pilnuje także regularności posiłków. Ponieważ ma niewielki żołądek jada bardzo małymi porcjami, ale często.

