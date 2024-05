Klaudia Halejcio ślub

Klaudia Halejcio znana jest m.in. z zamiłowania do luksusu i wrzucania zabawnych (?) filmików do sieci. Aktorka jest w związku z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim, z którym mieszka wypasionej willi, której wartość dwa lata temu szacowało się na 9 mln złotych. Para od dłuższego czasu szykuje się do ślubu. Niedawno Klaudia Halejcio wyjawiła, że odbędzie się on w najbliższe wakacje. - Jedyne co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje. Więc tak, ten wyjątkowy moment zbliża się wielkimi krokami - zaznaczyła w relacji w mediach społecznościowych. Narzeczony Klaudii Halejcio podobno mocno się już niecierpliwił. - To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam - mówiła aktorka w zeszłym roku w w rozmowie z Jastrząb Post.

Klaudia Halejcio nie ma majtek? Jest awantura

Tym razem Klaudia Halejcio jest na ustach fanów nie z powodu przygotowań do ślubu. Zamieszanie w sieci wywołały jej fotki, a w zasadzie jedno zdjęcie, które aktorka opublikowała na Instagramie. Niektórzy podejrzewają, że Klaudia Halejcio nie ma majtek! - Piękna, zgrabna ale jednak za odważna, wygląda jakby nie miała majtek, może ja już jestem za stara, ale tak to ma wyglądać? - skomentowała jedna z internautek. Zachwycali się za to panowie. "Tyłek bomba" - ocenił jeden z amatorów kobiecych wdzięków. Niestety inny internauta zdecydowanie przeholował. Niebywałe, jak nazwał Klaudię Halejcio! Cały wpis jest wyjątkowo niesmaczny. - Hehe, ale sztunia, takiej to z łóżka bym nie wypuścił, hehe - napisał. Od razu zrobiła się awantura. Mężczyzna został postawiony do pionu za swój niestosowny komentarz. - Ona by cię raczej do łóżka i nie wpuściła - zgasiła go jedna z internautek.

