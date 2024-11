"Awantura o kasę" od lat wzbudza ogromne emocje. Krzysztof Ibisz wyjawił, że jest bardzo zadowolony z tego, iż jego program spotkał się z tak ciepłym przyjęciem. Jeśli chodzi o oglądalność to jak najbardziej można tu mówić o sukcesie - według danych podanych przez Nielsen Audience Measurement po sześciu odcinkach średnia oglądalność wynosiła 820 tys. widzów.

Zobacz też: Wielka awantura w programie Krzysztofa Ibisza. Niewiarygodne o co poszło

Z odcinka na odcinek "Awantury o kasę" program wzbudza coraz większe emocje. Ostatnio to pytanie matematyczne rozsierdziło internautów. Tym razem jednak poszło o imię polskiej poetki.

Zobacz też: Krzysztof Ibisz zakpił z samego siebie! Jakie zdjęcie! "Nie wiem, czy nie przesadziłem"

Odpowiedź, którą widzowie usłyszeli to: Wiesława Szymborska. Z kolei cytat pochodzi z wiersza "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiego. Uczestnicy pomylili imię najbardziej znanej polskiej poetki. Mimo to Krzysztof Ibisz uznał odpowiedź za poprawną. Drużyna niebieskich zgarnęła wylicytowaną kwotę. Na koniec odcinka zajęli oni miejsce mistrzów.

Widzowie są jednak oburzeni taką decyzją. W sieci pojawiła się masa nieprzychylnych komentarzy nie tylko w stronę Krzysztofa Ibisza, ale również osób, które zostały mistrzami. Niektórzy nawet uznali, że poziom wiedzy z odcinka na odcinek jest coraz gorszy.

Nie powinna ta odpowiedź być uznana, bo Wisława a Wiesława to inne imiona

Uznanie odpowiedzi Wiesława Szymborska, zamiast Wisława Szymborska uważam za nieporozumienie. W "Va banque" czy w "1 z 10" byłoby to błędem

Lubię ten program, ale dziś to było sporą przesadą. Wisława a Wiesława to dwie różne osoby. To nie powinno być zaliczone i wypaczyło całą grę - można było przeczytać w sieci.