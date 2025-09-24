Kolejna gwiazda odeszła z "Klanu"! Tym razem to Paweł Lubicz, spędził tam pół życia, teraz spełnia dziecięce marzenia

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-24 13:19

Po emocjonalnym pożegnaniu Barbary Bursztynowicz, która przez ponad 25 lat grała Elżbietę Chojnicką, z "Klanem" żegna się kolejny uwielbiany aktor! To Paweł Lubicz junior znika z ekranów za sprawą grającego go pół życia Juliana Peciaka. Aktor postanowił pójść zupełnie inną drogą, a jego nowe zajęcie może zaskoczyć nawet największych fanów serialu. Dlaczego rzucił "żyłę złota"?

Julian Peciak

i

Autor: Slawomir Mrozek / TVP / East News

Julian Peciak przez dwanaście lat wcielał się w Pawła Lubicza juniora - syna doktora Pawła Lubicza granego przez Tomasza Stockingera - w kultowym serialu "Klan". Dla fanów był stałym elementem sagi, ale dziś jego życie wygląda zupełnie inaczej. Aktor postanowił zejść ze sceny i zamienił plan zdjęciowy na… pracę zupełnie w innej branży.

Metro zamiast "Klanu"

Julian Peciak w wywiadzie dla swiatseriali.interia.pl zdradził, że od dawna interesowała go... kolej. Gwiazdor "Klanu", który na planie serialu spędził pierwsze 12 lat życia, dziecięce marzenia postanowił zrealizować w dorosłym życiu. Tak zamiast kontynuacji pięknie zapowiadającej się kariery aktorskiej.  

Najpierw próbowałem swych sił w Intercity, zgłosiłem się tam na praktyki. W końcu jednak stanęło na metrze. Miałem tam paru znajomych, którzy byli zadowoleni z tej pracy, postanowiłem więc spróbować i ja.

Dziś nie żałuje decyzji o zmianie branży.

Na plan teraz zaglądam sporadycznie, ale nie żałuję. To jest coś, co naprawdę lubię

Gwiazdor seriali porzucił karierę

Choć w swoim dorobku Peciak ma również role w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", czy "Na sygnale", jego pasja do kolei okazała się silniejsza niż chęć kontynuowania kariery aktorskiej. Tymczasem w fabule "Klanu" jego bohater na początku roku wyjechał do USA, a teraz wróci do Polski. W 4559. odcinku Paweł Lubicz zostanie serdecznie powitany przez rodzinę, jednak szybko okaże się, że przywiózł ze sobą poważne problemy. W Ameryce wpadł w hazard, stracił wszystkie pieniądze i musi oddać uczelni 60 tys. złotych.

Z powodu decyzji aktora o zmianie zawodu rolę Pawła przejął już Maciej Kucharski, który zadebiutuje w najnowszych odcinkach serialu. Fani z pewnością będą ciekawi, jak poradzi sobie z kontynuacją historii.

Nie przegap: Tego związku już nie ma! Karolak znowu do wzięcia

Super Express Google News
Klan
52 zdjęcia
Sonda
Czy Barbara Bursztynowicz wróci jeszcze do "Klanu"?
Barbara Bursztynowicz pokazała się w "Tańcu z Gwiazdami" z bardziej sensualnej strony. Zdomoniowała parkiet!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLAN
AGNIESZKA KOTULANKA
TOMASZ STOCKINGER
BARBARA BURSZTYNOWICZ