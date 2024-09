Kolejna gwiazda przechodzi do Polsatu! Teraz to transfer z TVN

Gwiazda TVN przeszła do śniadaniówki Polsatu

Nowy, śniadaniowy program Polsatu już narobił ogromnego zamieszania w telewizji. Do tej właśnie stacji i formatu dołączyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Nowi gospodarze już zadomowili się w porannym show, a fani oglądają i komentują. Teraz w "Halo tu Polsat" zobaczymy kolejną znaną gwiazdę, która właśnie przeszła tam z grupy TVN.

Kto przeszedł do Polsatu?

"Halo, tu Polsat" ma ambicje stać się poważną konkurencją dla „Pytania na śniadanie” TVP i Dzień dobry TVN”. Gospodarzami porannego show zostali już: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Wokół debiutów gwiazd, ściągniętych od konkurencji jest już wiele emocji. I choć fanom śniadaniówek bardzo spodobał się Maciej Dowbor w "Dzień dobry TVN", to jednak jest szansa, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jako czołowa para porannego programu Polsatu, narobią większego zamieszania. Prezenterka ma także swój program w Polsacie "Moja mama i twój tata", a dziennikarz będzie miał także swój show sportowy.

Do „Halo, tu Polsat” ściągnięto znacznie więcej gwiazd. Wśród współprowadzących program znaleźli także: uwielbiany w "Pytaniu na śniadanie" Aleksander Sikora, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, a nawet Marcelina Zawadzka w zaawansowanej ciąży - prowadzi ona o poranku własny kącik „Halo, tu dziecko”.

Gwiazda TVN w "Halo, tu Polsat"

Ale to wciąż mało. Teraz buchnęła wieść, że do porannego pasma Polsatu dołączył również inny, znany z TVN prezenter. To Dominik Strzelec, gospodarz m.in. „Usterki”. Dziennikarz potwierdził portalowi Press, że zakończył współpracę z TVN. W śniadaniówce :Polsatu pojawił się w już we własnym kąciki „Halo, tu ogród”.

Dominik Strzelec prowadził wcześniej m.n. „Odlotowy ogród” w TVN Style, „Wezwij Dominika” w TTV oraz „Polowanie na ogród” w HGTV i TVN Style.

