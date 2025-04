Kolejna strata Sylwii Peretti. Najpierw śmierć syna, a teraz to. "Znika radość i blask w oczach"

Sylwia Peretti od prawie dwóch lat jest ledwie cieniem samej siebie, a wszystko przez wydarzenia, które odmieniły jej życie bezpowrotnie. Dokładnie w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego. 24-letni Patryk Peretti, syn Sylwii, prowadził żółte Renault Megane R.S., w którym znajdowało się trzech jego kolegów. Pojazd poruszał się z prędkością około 162 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Auto spadło z mostu Dębnickiego, dachowało i uderzyło w mur. Wszyscy pasażerowie, a także Patryk Peretti, zginęli na miejscu. ​Śledztwo wykazało, że syn celebrytki prowadził samochód pod wpływem alkoholu – miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu śmierci sprawcy. ​W wywiadzie dla magazynu "Viva!" Sylwia Peretti wyznała: "Umarłam razem z moim dzieckiem". Dodała, że od momentu tragedii nie jest w stanie normalnie funkcjonować, a życie straciło dla niej sens. A teraz gwiazda "Królowych życia" wyznaje prawdę o kolejnej stracie. Szczegóły poniżej.

Patryk Peretti został pochowany 21 lipca 2023 roku na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie. Jego grób tonął w kwiatach, a wśród nich znalazł się także zabawkowy model samochodu. Sylwia Peretti regularnie odwiedza miejsce spoczynku syna, dzieląc się z fanami zdjęciami i wspomnieniami. Jej wpisy pełne są miłości, tęsknoty i bólu po stracie najbliższej osoby. Teraz, w dniu swoich urodzin, które wypadają pod koniec kwietnia, zamieściła poruszający wywód.

- Tęsknię za sobą, jaką kiedyś byłam. Za tą kobietą, która wchodziła do pomieszczenia i rozświetlała je swoją obecnością. Za tą, która zarażała energią, śmiała się do bólu brzucha, tańczyła bez powodu, cieszyła się drobiazgami. Która nie bała się życia, marzeń i miłości. Jej już nie ma. Zniknęła beztroska, radość, i blask w oczach. Czuję, jakbym patrzyła na siebie sprzed lat przez zamglone szkło – widzę tamtą kobietę, ale nie potrafię do niej wrócić. Czuję się jak cień samej siebie, zagubiona w labiryncie własnych myśli i uczuć. Jestem zmęczona, jestem strasznie zmęczona tą nową mną. Zamieniłam się ze swoim cieniem miejscami, przemierzając dni jak ktoś, kto zapomniał, czym jest światło. Czasem próbuję siebie odnaleźć – w dawnych zdjęciach, w dźwiękach ulubionych piosenek, w miejscach, które kiedyś coś dla mnie znaczyły. Ale to, co kiedyś dawało mi radość, dziś wydaje się odległe, jakby należało do kogoś innego - napisała Sylwia Peretti.