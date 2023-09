Tak wyglądała Kayah 35 lat temu! Najwierniejsi fani by jej nie poznali!

Radosław Majdan po zakończeniu kariery sportowej spełnia się zawodowo jako komentator piłki nożnej i osobowość medialna. Prywatnie były bramkarz tworzy szczęśliwe małżeństwo z gwiazdą TVN, Małgorzatą Rozenek-Majdan. Doczekali się wspólnie syna. Radosław Majdan nie słynie z tego, że komentuje, to co dzieje się w polskim show-biznesie. Teraz zrobił wyjątek i przed kamerami nie szczędził mocnych słów pod adresem Krzysztofa Stanowskiego, który jakiś czas temu zdemaskował karierę Natalii Janoszek. Zobaczcie, co powiedział o nim Majdan!

Radosław Majdan mocno o Stanowskim! Ten nie wytrzymał i od razu mu odpowiedział!

Radosław Majdan w gorzkich i mocnych słowach podsumował medialną pracę Krzysztofa Stanowskiego. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" powiedział, że nie szanuje takich ludzi.

- À propos Krzysztofa Stanowskiego, kiedyś z maili Dworczyka wyszło, że jego Kanał Sportowy i on ma dać PiSowi czas na wyczyszczenie afery premiowej. Krzysztof Stanowski jest takim PiSowskim człowiekiem, który ma trochę ten temat w przestrzeni medialnej wyczyścić. Nie, nie, zdecydowanie nie znamy się na szczęście i pewnie się nigdy nie poznamy. Ja nie szanuję takich ludzi - powiedział w rozmowie z portalem.

Na odpowiedź Krzysztofa Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. Na Twitterze skomentował wideo z wypowiedzią bramkarza. Padły wulgarne słowa.

- Co on pie***oli? - krótko podsumował.

