Kolejne zmiany w Polsacie. Iza Janachowska ODCHODZI i... wraca do TVN?! [TYLKO U NAS]

Paweł Mrowiec | deck 4:40

Tego nikt się nie spodziewał. Izabala Janachowska (37 l.) niecałe dwa lata temu zdecydowała się, by przejść z TVN do Polsatu. Tam dostała nowy program o ślubach i dołączyła do ekipy gospodarzy "Tańca z Gwiazdami". Ale z naszych informacji wynika, że w życiu zawodowym celebrytki znów wydarzy się prawdziwa rewolucja. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Janachowska zniknie z anteny Polsatu, by... znów wrócić do TVN.