Kolejne zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo". W jury Joanna Liszowska. Co z Domagałą?

Do zmian personalnych w Polsacie większość widzów z pewnością się już przyzwyczaiła. Choć wydawało się, że czas największych roszad minął, a antena zachęca nową, odświeżoną ramówką, to na publiczność wciąż czekają niespodzianki. Od kiedy szefem stacji został Edward Miszczak program "Twoja twarz brzmi znajomo" przeszedł chyba największą rewolucję personalną w stacji. Z formatu zniknęli (zwolnieni lub z własnej inicjatywy) Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Michał Wiśniewski i Kris Adamski. Nie wszyscy byli tymi zmianami zachwyceni, jednak widownia nadal chętnie ogląda muzyczne show. Ledwie przyzwyczailiśmy się do nowych twarzy, a tu kolejna zmiana.

Joanna Liszowska zamiast Pawła Domagały w jury TTBZ

W najnowszym odcinku programu zamiast Pawła Domagały za stołem jurorskim zasiądzie Joanna Liszowska. Aktorka uwielbiana za rolę Patrycji Kochan w polsatowskim hicie "Przyjaciółki" oraz była uczestniczka TTBZ. Lisza będzie oceniać tegorocznych uczestników w szczególnym odcinku, bo tematycznym, z muzyką filmową. W piątek w Polsacie usłyszymy największe kinowe przeboje. Czy Liszowska pozostanie na dłużej, czy to tylko jednorazowy występ? I co w tej sytuacji z Pawłem Domagałą? Polsat nie wyjaśnił. Ale zazwyczaj takie zmiany nie są trwałe i często spowodowane innymi zobowiązaniami zawodowymi stałego członka jury. Jak będzie tym razem, pewnie przekonamy się w piątek... najbliższy lub kolejny.

Halina Mlynkova w Twoja Twarz Brzmi Znajomo