Wypadek z udziałem Smolastego. Piosenkarz rozbił auto warte niemal 2 mln [Zdjęcia]

Kolizja drogowa z udziałem Smolastego

Do kolizji doszło na warszawskim Mokotowie. Kierujący McLarenem 750S uderzył w zatrzymującą się na czerwonym świetle kię, a następnie w jadącą prawym pasem toyotę. Żadnej z osób biorących udział w zdarzeniu, nic się nie stało. Uszkodzeniom uległy wszystkie trzy pojazdy. Największe uszkodzenia da się zauważyć na sportowym aucie piosenkarza - ma połamany przedni zderzak. Na pozostałych autach widać wyraźne zarysowania. W galerii znajdziecie zdjęcia z tego zdarzenia. Jak udało nam się ustalić, za kierownicą sportowego auta zasiadał piosenkarz Smolasty. Wokalista spisał z poszkodowanymi oświadczenie, na miejsce nie wzywano służb.

Kim jest Smolasty?

Smolasty, właściwie Norbert Smoliński, to polski piosenkarz, raper i producent muzyczny. Jest znany ze swojego charakterystycznego stylu muzycznego, który często łączy romantyczne teksty z nowoczesnymi brzmieniami. Jego styl łączy elementy popu, R&B oraz hip-hopu, co pozwala mu trafiać do szerokiego grona odbiorców. Debiutancki album Smolastego "Fake Love" ukazał się w 2018 roku. Kolejne płyty przyniosły jeszcze większa rozpoznawalność i uznanie fanów. Smolasty współpracował z wieloma znanymi artystami polskiej sceny muzycznej, takimi jak Tymek, Kizo, Białas czy Young Igi, co pozwoliło mu jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku muzycznym. Nagrany w 2023 r. wspólnie z Dodą hit "Nim zajdzie słońce" królował przez wiele miesięcy na listach przebojów.