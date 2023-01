Koncerty Budki Suflera odwołane. Lidera zespołu czeka poważna operacja!

Żałobnik przewrócił pomnik na pogrzebie Kamińskiego. Omal nie doszło do tragedii!

Aktor z "Miodowych lat" wyznaje całą prawdę. To dlatego opuścił Polskę

Budka Suflera to legendarny zespół rockowy, który utworzono w 1974 roku. Założycielami formacji byli Romuald Lipko oraz Krzysztof Cugowski. Do 2014 roku zespół działał w pełnym składzie, później zaś ogłoszono zakończenie jego działalności. Co ciekawe, w 2019 roku reaktywowano Budkę Suflera, jednak bez Krzysztofa Cugowskiego.

Niedawno wokalistą zespołu został Jacek Kawalec, co wzbudziło niemałe emocje. Fani podzielili się na tych, którzy byli pod wrażeniem jego umiejętności wokalnych, oraz tych, którzy otwarcie go krytykują. Na ten temat wypowiedział się również Krzysztof Cugowski, który jednoznacznie odciął się od zespołu.

Lider Budki Suflera musi przejść poważną operację. Tomasz Zeliszewski opublikował oświadczenie, pisze o koncertach

Obecnie Budka Suflera informuje fanów o swojej działalności m.in. za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio pojawiło się tam oświadczenie, w którym lider zespołu, Tomasz Zeliszewski, wyjawił, że czeka go poważna operacja, w związku z czym nie ma szans, by grupa w najbliższym czasie pojawiła się na scenie.

"Serdecznie dziękujemy za liczne zaproszenia koncertowe jakie do Budki Suflera zostały skierowane z kraju i zagranicy. 😍 Ponieważ nie możemy wziąć udziału w tegorocznych koncertach pragnę wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy. 11 stycznia 2023 roku, w szpitalu w Lublinie mam wyznaczony termin poważnego zabiegu operacyjnego. Nie jest zatem możliwe abyśmy mogli zagrać na którymkolwiek koncercie WOŚP w tegorocznym terminie, a Budka Suflera to zespół, nie projekt i zastępstwa nie są możliwe. Zawsze wspieraliśmy szlachetne cele Fundacji i mam nadzieję na przyszłoroczny nasz udział w tej imprezie. Z wyrazami szacunku. Siema! Tomasz Zeliszewski" - czytamy.

Liderowi Budki Suflera życzymy dużo zdrowia!