Konopskyy ujawnił nowe fakty o polskich Youtuberach i rozbił bank! Tyle może zarobić…

Pandora Gate cały czas zbiera żniwa w polskim Internecie. Aferze postanowiło się przyjrzeć dwóch Youtuberów, Sylwester Wardęga, a także Konopksyy. Ten ostatni w niedzielny wieczór odsłonił na Youtubie kolejną część śledztwa. Film nazywa się "Mroczna przeszłość polskiego Youtuba" i już bije rekordy popularności. Wyliczono, ile młody twórca może zarobić na tym materiale. Te liczby mogą spowodować zawrót głowy! Zobaczcie, ile może zarobić 20-latek.

Konopskyy rozbił bank! Tyle może zarobić na filmie!

Twórca "Czarno na Białym" postanowił przyjrzeć się szalonym statystykom po opublikowaniu materiału Mikołaja Tylko. Na TikToku zamieścił nagranie, w którym podał minimalną kwotę, jaką mógł zarobić Konopskyy na swoim filmie. Żeby lepiej to zobrazować, dla przykładu podał swój film YouTube z których wynika, że miał on zarobić ponad 7 tys. złotych za ponad 700 tys. wyświetleń na tym serwisie, co daje 10 złotych za każde tysiąc wyświetleń.

Zatem jeżeli Konopskyy nie dostał żadnych ograniczeń od YouTube'a, to na ten moment mógł wzbogacić się o 73 tysięcy złotych. Tiktoker uważa, że liczba wyświetleń nagrania zatytułowanego "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" może wzrosnąć do 11,4 mln, a nawet więcej, co daje kwotę ponad 114 tysięcy złotych! Kwota robi wrażenie!

