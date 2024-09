Kontrowersje wokół śmierci Roberta Smoktunowicza. Nowe informacje z prokuratury

Marzena Gajewska, partnerka zmarłego Roberta Smoktunowicza, złożyła wniosek o przeprowadzenie sekcji zwłok. Jak wyjaśniła w przesłanym do naszej redakcji kilka dni temu oświadczeniu, decyzję tę podjęła po tym, jak w trakcie odbierania aktu zgonu w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Bielany urzędnik poinformował ją, że "karta zgonu została wypełniona przez ratowników medycznych", a lekarz nie był obecny w zespole karetki.

Gajewska tłumaczyła, że autopsja miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do przyczyny śmierci jej partnera.

Chcąc uniknąć spekulacji medialnych i rozwiać jakiekolwiek wątpliwości co do przyczyny śmierci Roberta Smoktunowicza, zwróciłam się do Prokuratury Warszawa–Żoliborz z prośbą o autopsję.