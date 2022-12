Beata Pawlikowska krytykuje świąteczne obyczaje. Zwraca się do Boga! Dostało się choince i karpiowi

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chwalą się powoli wnętrzami dwupiętrowego apartamentu, który urządzali w ostatnim czasie. Choć od kilku miesięcy narzekali na opóźnienia w remoncie, w końcu mogą cieszyć się nowym gniazdkiem, które wydaje się, że jest dopieszczone na tip-top. Ostatnio zaprezentowali na Instagramie pokaźnych rozmiarów kuchnię, na środku której umiejscowiony jest wielki stół. To właśnie ten mebel został nazwany ironicznie przez internautów "stołem obrad na Kremlu", a całe wnętrze określili mianem sali konferencyjnej. Jak wygląda garderoba, w której znajduje się spersonalizowana szafa w 3D?

Joanna Koroniewska paraduje w SAMEJ BIELIŹNIE po nowym apartamencie. Wow!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przyzwyczaili już internautów do zabawnych, niekiedy, prowokacyjnych wpisów. Nie inaczej było i tym razem, gdy prezentując nową garderobę, aktorka paradowała po domu w samej bieliźnie, snując aluzje, że nawet tak jej seksowna wersja nie jest w stanie zainteresować Macieja Dowbora bardziej niż nowa szafa.

- Dowbor od dawna marzył o nowej łódce, więc postanowiłam dać mu ją w prezencie! (...) Jak widać, mój mąż jest bardzo zadowolony, nie widzi już nic ani nikogo poza swoją łódeczką! Ale przyznam szczerze, że ja też jestem pod ogromnym wrażeniem! Chociaż troszkę zazdrosna i zawiedziona spadkiem w hierarchii mojego męża. Ale spokojnie, mam jeszcze kilka asów w rękawie, które już niebawem wam pokażę. No to co - łazienka czy sypialnia? - napisała.

Jak można było się spodziewać, fani oniemieli na widok sylwetki 44-letniej aktorki, która urodziła dwoje dzieci.

- No ja tam bym wybrała taką żonę niż mebel. Pięknie pani wygląda!

- Piękne ciało.

- Dowbor, wstydź się! Gorąca laska koło ciebie się kręci, a ty tylko łódkę chcesz? Hańba - żartowali.

Jak myślicie, na co celebrycka para odważny się następnym razem? Doceniacie ich dystans do siebie?