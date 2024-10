Koroniewska relacjonuje ze szpitalnego łóżka. Obok leży Dowbor. "Badajcie się"

Jeszcze kilka dni temu Joanna Koroniewska prezentowała swoje wdzięki nad basenem. Aktorka i jej mąż wyjechali do swojego domu w Hiszpaniii, by nacieszyć się słońcem. Niestety zamówionej pięknej pogody nie było, co jednak nie zniechęciło aktorki. Niestety ubrana jedynie w kuse bikini drżała z zimna nad taflą lazurowej wody, kiedy jej mąż rozkładał leżaki do opalania.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor trafili do szpitala

W dwa dni później Joasia zamieściła z kolei niepokojąca relację... ze szpitalnego łózka. Czyżby odpoczynek w chłodnej Hiszpanii nie wyszedł im na zdrowie i oboje wylądowali na pogotowiu? Na szczęście nic takiego się nie stało. Co więc robili w szpitalu? Otóż para zdecydowała się na badania profilaktyczne:

Kombo: kolonoskopia i gastroskopia w pakiecie. Ale za to razem

- wyjaśnili Dowborowie. Swoim postem chcieli zachęcić Polaków, do zadbania o swoje zdrowie.

Co jeszcze powinniśmy zbadać przed pięćdziesiątką… razem i osobno?! Bo ta magiczna bariera zbliża się coraz bardziej! A tak na poważnie… żarty żartami, ale regularne badania profilaktyczne, adekwatne do wieku mogą Wam uratować życie! Sam sport i zdrowy tryb życia nie wystarczą!

- napisała Joanna Koroniewska w poście, pod którym internauci podzielili się informacjami o tym, na jakie badania decydują się w ramach profilaktyki. Pomysł z badaniem się razem z ukochaną osobą podchwyciła Dorota Szelągowska:

Następnym razem idziemy z Wami. Podwójne randki są spoko

- napisała pół żartem, pół serio. Z kolei jedna z fanek pochwaliła pomysł na taką promocje dbania o zdrowie:

Bardzo ważny post, bardzo potrzebny, profilaktyka to podstawa, dzięki USG dowiedziałam się o nowotworze złośliwym piersi, na szczęście szybko wykrytym, operacja, radioterapia, hormony, badajemy się, im szybciej, tym lepiej

- napisała. A u Was jak z badaniami, robicie je regularnie? Dajcie znać w sondzie poniżej!

