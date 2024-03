Kosmiczne ceny "za talerzyk" przyjęcia komunijnego u Magdy Gessler. Przyjęcie weselne wychodzi taniej

Przyjęcie komunijne u Magdy Gessler. Cena za talerzyk zwala z nóg

Już niedługo rozpocznie się sezon komunijnych. W ostatnich czasach coraz więcej rodziców decyduje się na organizację przyjęcia komunijnego w restauracji. Jest to wygodniejsza opcja, za którą jednak należy sporo zapłacić. Ceny za talerzyk często wcale nie są niższe niż w przypadku organizacji wesela. Tak jest między innymi w restauracji Magd Gessler, gdzie cena organizacji przyjęcia komunijnego może wyrwać was z kapci. Dymitr Błaszczyk z kanału "Sprawdzam jak" sprawdził, jakie są ceny w najpopularniejszej restauracji Magdy Gessler. Cena za talerzyk "U Fukiera" wynosi 450 zł plus 12.5 proc. opłaty serwisowej. Zorganizowanie przyjęcia komunijnego przy taki stawkach wyniesie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Wiele osób zwraca uwagę, że są to ceny wyższe niż nawet za wesele w innych lokalach. Magda Gessler jednak nigdy nie ukrywała, że w jej restauracjach ceny są wysokie. Jej zdaniem za jakość i smak warto zapłacić więcej. - Nie trzeba kupować Rolls-Royce'a. Jest, kupujesz albo nie kupujesz. Żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego standardu, to idziesz i kupujesz. Nikt nikogo tutaj nie zmusza, to nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą - powiedziała Magda Gessler w niedawnym wywiadzie dla portalu plotek.pl.

