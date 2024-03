Roksana Węgiel od momentu wygrania Eurowizji Junior należy do czołówki polskich gwiazd. Popularność artystki postanowili wykorzystać twórcy "Tańca z gwiazdami" i zaprosili ją do udziału w trwającej właśnie edycji. Był to strzał w dziesiątkę. Węgiel radzi sobie doskonale, a przez wielu typowana jest nawet do zdobycia Kryształowej Kuli. Niemniej emocji budzi także jej związek. Roksana, mimo młodego wieku, zapewnia, że jeszcze w tym roku zostanie żoną Kevina.

Roksana Węgiel zszokowana decyzją swojej mamy. Edyta Węgiel postanowiła iść w politykę

W mediach od kilku dni mówi się o innej znanej kobiecie o nazwisku Węgiel. Chodzi o mamę piosenkarki - Edytę Węgiel, która postanowiła kandydować w kwietniowych wyborach samorządowych i jest kandydatką do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jak zapewnia - nie jest jej obojętne w jakich warunkach będą żyły jej dzieci. - Pragnę, aby dorastały w bezpiecznym kraju, w którym szanowana jest tradycja i kultura narodu polskiego. Zdecydowałam się startować z KWW Ruch Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami - powiedziała w rozmowie z serwisem Nowiny24.pl.

Co na to wszystko Roksana Węgiel? - Nie ukrywam, że mnie zaskoczyła, ale tak pozytywnie, bo cieszę się, że to sprawia, że się rozwija i fajnie. Trzymam za nią mocno kciuki, właśnie za jej poczucie spełnienia i za to, żeby zawsze jej to szczęście i spełnienie towarzyszyło – powiedziała w rozmowie z Plejadą. - Bardzo ją wspieram w każdej decyzji, którą podejmuje. Nie wypowiadam się tutaj na tematy polityczne, bo jestem apolityczną artystką i osobą, która działa w mediach, więc nie chcę się tutaj wypowiadać o swoich poglądach politycznych, ale moją mamę jak najbardziej wspieram we wszystkim, co robi - dodała.

