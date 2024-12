Koszmar! Supermodelka znaleziona martwa w mieszkaniu gwiazdora. Policja bada przyczyny

Jasne światło Dayle przygasło na ziemi. Świeci gdzieś teraz równie promiennie. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Co do tego nie mam wątpliwości. Była kobietą pełną mocy, a jednocześnie delikatną i uważną na potrzeby innych. Głęboko kreatywna i ciekawa świata, obdarzona pięknem zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zawsze dobra i pełna troski. W rozmowie potrafiła sięgać najgłębszych zakamarków duszy i wzlatywać na najwyższe poziomy duchowego zrozumienia. Czuję do niej głęboki szacunek. Kłaniam się jej. Podziwiam wszystko, co przeżyła. Czyste serce. Bogate życie wewnętrzne. Dotykające tak wielu istnień. Życie w pełni przeżyte.