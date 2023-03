Król Karol III podjął decyzję. Chodzi o dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego

Dramat Kazika Staszewskiego: "Zwalałem to na raka mózgu". Zrobił badania. Choroba postępuje

Wielki triumf Meghan Markle i księcia Harry'ego. Król Karol III zgodził się, by ich dzieci Archie i Lilibet nosiły tytuły książęce

Meghan Markle i książę Harry powiesili na brytyjskiej rodzinie królewskiej niemało psów, ale tak naprawdę wciąż chcą być z nią kojarzeni. Używają nadal książęcych tytułów i podobno bardzo zabiegali o to, by również ich dzieci jako wnuki króla Karola III mogły tytułować się księciem i księżniczką. Z tego powodu w brytyjskiej rodzinie królewskiej nastroje były jeszcze bardziej napięte. Podobno nowy monarcha wahał się i wcale nie było dla niego oczywiste, że Archie i Lilibet powinni mieć książęce tytuły. Świadczyło o tym chociażby to, że na oficjalnej stronie Pałacu Buckingham dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego długo nie były "księciem" i "księżniczką". Ale podobno sprawa została już rozstrzygnięta... na korzyść Meghan i Harry'ego!

Król poszedł na rękę uciekinierom z rodziny królewskiej. Lilibet już teraz tytułowana jest księżniczką

Jak informuje "Mirror", wszystko rozstrzygnęło się jeszcze jesienią, tuż po pogrzebie królowej Elżbiety II. Podobno między królem Karolem III a księciem Harrym doszło do pewnych "prywatnych rozmów", podczas których król wyraził zgodę na używanie wobec Archiego i Lilibet tytułów książęcych. Lilibet jest już określana jako księżniczka w dokumentach dotyczących jej chrztu. Podobno formy te nie będą używane na codzień, a jedynie w bardziej formalnych sytuacjach.

'Private conversations took place': Charles 'confirmed to Harry that Archie and Lilibet WOULD be allowed to use their prince and princess titles' in move seen as an olive branch after rep...via https://t.co/pFSmd9s6HF https://t.co/38BUCRB9Xg— Royston (@Royston08029210) March 9, 2023

