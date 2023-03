Wojna Meghan Markle i sławnej aktorki! "Jej wywiad to fantazja"

Znana aktorka znów atakuje Meghan Markle! Rebel Wilson powiedziała, jak prywatnie zachowuje się żona księcia Harry'ego

Meghan Markle i książę Harry chcą zaistnieć w Hollywood i zyskać tam przyjaciół. Jednak nie brakuje doniesień o tym, że idzie im to niezbyt sprawnie. Według niektórych Sussexowie nie są uznawani na amerykańskich salonach za zbyt doborowe towarzystwo. Teraz wygląda na to, że Meghan Markle ma wroga w showbiznesie. Chodzi o Rebel Wilson, australijską aktorkę i prezenterkę. W programie Watch What Happens Live with Andy Cohen Australijka opowiedziała, jak wyglądało jej osobiste spotkanie z książęcą parą. Okazuje się, że choć Harry przypadł Rebel Wilson do gustu, nie mogła tego samego powiedzieć o jego żonie. "Harry nie mógłby być milszy, ale Meghan nie jest w naturalny sposób ciepłą osobą" - wypaliła Rebel. Czemu Meghan potraktowała ją chłodno? Fani Rebel Wilson już wiedzą! Jak pisze "Daily Mail", obserwatorzy przypomnieli, że już w 2021 roku Australijka wbiła szpilę małżonce księcia Harry'ego. Podczas prowadzenia gali BAFTA Rebel Wilson zakpiła z pamiętnego wywiadu Meghan i księcia u Oprah Winfrey: "To wyjątkowy brytyjski film. Od dramatu i horror po fantazję, to wszystko znajdziemy w wywiadzie Harry'ego i Meghan z Oprah. Niestety, nie został on nominowany" - żartowała Rebel, wyraźnie sugerując, że opowieści Sussexów to fantazja.

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah Winfrey to faktycznie "fantazja"? Tak mieszali się w zeznaniach

Meghan Markle u Oprah Winfrey mówiła, że pewien ważny członek rodziny królewskiej zastanawiał się, jaki kolor skóry będzie miał Archie, sugerując, że nie było to samo tylko zastanawianie, a zmartwienie. "Niepokoili się tym, że to będzie problem, jeśli ten kolor będzie zbyt brązowy? To chcesz powiedzieć?" - dopytywała Oprah. "Jeśli takie przypuszczenie czynisz, to myślę, że brzmi ono bezpiecznie, a to było bardzo trudno zrozumieć, prawda?". Po roku Harry niespodziewanie sugerował, że żadnych oskarżeń o rasizm nie było! Podczas promocji swojej sensacyjnej autobiografii "Spare" książę Harry został zagadnięty przez Toma Bradby'ego w wywiadzie dla ITV: "Oskarżyłeś członków swojej rodziny o rasizm". Odpowiedział na to: "Nie, ja tego nie zrobiłem. Brytyjska prasa to zrobiła. Czy Meghan kiedykolwiek wspominała, że oni są rasistami?". Dziennikarz nie zdołał ukryć zdumienia.

