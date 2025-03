Piękna gwiazda "Pytania na śniadanie" zaręczona! Doszło do tego w nietypowych okolicznościach

Krystyna Sokołowska po zdobyciu prestiżowego tytułu Miss Polonia 2022 prężnie rozwija karierę w świecie telewizji. Na początku grudnia dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie", gdzie występuje u boku Roberta Stockingera. Teraz o piękności znów zrobiło się głośno, gdyż ogłosiła ona w sieci swoje zaręczyny!

Obecnie Krystyna Sokołowska przebywa na urlopie w Brazylii, jednak jej nazwisko wciąż jest na ustach przyjaciół z redakcji programu. Powodem jest przełomowe wydarzenie w życiu prezenterki - zaręczyny! Informacja ta oczywiście pojawiła się na antenie "PnŚ". Przekazała ją Aleksandra Grysz, która w śniadaniówce prezentuje informacje ze świata gwiazd.

Usiądźcie wygodnie, bo to dosłownie news sprzed 10 minut. Przeglądałam na ostatnią chwilę Instagram. Mówię, coś może jeszcze w trawie piszczy, coś się dzieje. I tak! Nasza Krysia Sokołowska - to jest w ogóle chyba jej czas - jest właśnie w Brazylii ze swoim chłopakiem. Jeszcze dziesięć minut temu to był jej chłopak. Już teraz jest to jej narzeczony - ekscytowała się Grysz.