Krystyna Janda nie ma łatwego początku jesiennego sezonu w teatrze. 19 września aktorka ucierpiała w okropnym wypadku. O przykrym zdarzeniu poinformowała swoich fanów i znajomych na Facebooku. Mimo złamanej nogi Krystyna Janda w tym samym dniu wystąpiła w sztuce teatralnej! To prawdziwa kobieta z żelaza! - Rano złamałam nogę, wieczorem Konin MY WAY w ortezie na siedząco. Jak mówiła mama: źle to się zrobi szybko, żeby było dobrze, to trwa - zakomunikowała aktorka. Życzliwi internauci radzili jej, by trochę przystopowała i nie forsowała się zbytnio, ale Krystyna Janda raczej należy do osób, które lubią poleniuchować. Na dodatek, nawet w tak trudnej chwili artystka nie skupia się na swoich problemach. Dzień po wypadku zamieściła na Facebooku poruszający apel, który rozdziera serce. Krystyna Janda pisze o natychmiastowej pomocy!

Proszę Państwa, trzeba natychmiast pomóc Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Zbiórka jest ogłoszona na stronie teatru. Wszytskich pozdrawiam w Legnicy i życzę, żeby się to wszystko skończyło jak najszybciej wielkim sukcesem. Pozdrawiam, Krystyna Janda - mówiła w specjalnym nagraniu aktorka.

Krystyna Janda prosi o pomoc dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej założył specjalną zrzutkę. Placówka znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji. - Nie była to łatwa decyzja, zwłaszcza teraz, kiedy większość z nas liczy każdy grosz. W zasadzie na ten pomysł to wpadliście Wy, nasi Widzowie i Przyjaciele, podpowiadając nam założenie zbiórki. Wiadomo, kultura zawsze ledwo spinała budżet, będąc na końcu łańcuszka potrzeb rządzących, nasz Teatr znalazł się jednak w trudnej sytuacji finansowej na skutek decyzji Prezydenta Miasta Legnicy. Wypowiedział on w 2022 r, umowę o współprowadzeniu Teatru i mimo, że nie dopełnił formalności i ujął się za nami Marszałek Województwa Dolnośląskiego, to jednak podczas sesji Rady Sejmiku zmiany budżetowe nie zostały przegłosowane, na skutek czego dofinansowania nie otrzymaliśmy - czytamy na stronie teatru, dla którego prosi o pomoc Krystyna Janda.