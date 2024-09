Obrzydliwe praktyki! Krystyna Janda nie wytrzymała. Pilne oświadczenie aktorki

Fagata znowu opublikowała prowokujące zdjęcie. Internauci są w szoku i grzmią do celebrytki: "zdejmij krzyż!"

Co to za zdjęcie!

Prowadzący DDTVN szczerze o konkurencji. "Jednak to nas gonią"

Podszywają się pod Krystynę Jandę

Krystyna Janda od lat boryka się z różnego rodzaju hejtem. Ordynarne wyzwiska w internecie regularnie lecą w kierunku wybitnej aktorki. Krystyna Janda została brutalnie zaatakowana nawet po tym, gdy na wózku pojawiła się na Marszu Miliona Serc w październiku 2023 roku. Aktorka wówczas była po wypadku, na skutek którego złamała nogę. Wcześniej strasznie zwyzywał ją niejaki Paolo, który nazwał Krystynę Jandę jak psa. Nie tylko hejt uprzykrza życie słynnej artystce. Sporym problemem dla aktorki jest to, że wiele osób w internecie się pod nią podszywa. W końcu Krystyna Janda nie wytrzymała i wydała konkretnie oświadczenie na Instagramie. Mamy nadzieję, że słowa te sprawią, że fani aktorki będą bardziej czujni i nie dadzą się nabrać na "podróbki" artystki.

Krystyna Janda wydała oświadczenie. Pisze o odpowiedzialności

Komunikat opublikowany na Instagramie dotyczy kont na Facebooku. Krystyna Janda zaprezentowała dwa swoje oficjalne profile w tym portalu (jeden prywatny i jeden publiczny). - Tylko te dwa profile na Fb są moje. Reszta nie, a jest ich 32. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co jest tam zamieszczane, ani nie mam na to bezpośredniego wpływu. Pozdrawiam i kłaniam się - napisała aktorka, która na swoich oficjalnych profilach często prezentuje poważne treści dotyczące kultury czy polityki. Zdarzają sie jednak także lżejsze wpisy. W jednym z nich Krystyna Janda zaprezentowała swoją niezwykle klimatyczną 30-letnią kuchnię. "O rany, jaki cudowny klimat … tam jest dusza, aż czuć i zapach taki domu", "Piękna, z duszą", "Moje marzenie", "Ponadczasowa", "Klimatyczna. Lubię takie. Widać osobowość, życie domowników", "Po stokroć lepsza od sterylnych i minimalistycznych" - zachwycali się internauci.

Kuchnię Krystyny Jandy prezentujemy w naszej galerii

Sonda Czy uważasz, że Krystyna Janda to dobra aktorka? Tak Nie Nie mam zdania