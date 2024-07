QUIZ. Czy znasz imiona polskich piosenkarzy? Dopasuj ich do nazwisk

Joanna Opozda idzie do "wojska"! Będzie musiała założyć mundur

Wstrząsające wieści o stanie zdrowia Karoliny Gilon. To dlatego nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?!

Gdy Krystyna Loska pojawiała się na antenie Telewizji Polskiej, nie sposób było jej nie słuchać i nie dało się odwrócić głowy od ekranu. Piękna, dystyngowana, zawsze perfekcyjnie uczesana, umalowana i ubrana prezenterka przykuwała wzrok. Od tamtych momentów minęły lata, a nawet dekady, ale o Losce wciąż się pamięta. Nadal wskazywana jest jako przykład telewizyjnej ikony sprzed lat, a młode dziennikarki dążą do tego, by na wizji prezentować się równie dobrze. Co się z nią teraz dzieje?

Zobacz także: Agnieszka Perepeczko wie, jak się odmłodzić. Ma 82 lata, ale czy to widać?

Krystyna Loska miała 35 lat i nastoletnią córkę, gdy zrobiło się o niej głośno

Loska studiowała aktorstwo, jednak przerwała naukę, gdy dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Miała 22 lata, kiedy urodziła swoją jedyną córkę i godną następczynię - Grażynę Torbicką. W latach 60. działała w regionalnym, katowickim ośrodku TVP, ale po dekadzie przeniosła się do Warszawy - razem z mężem i 13-letnią wówczas córką. Wtedy też stała się znana na całą Polskę. Był rok 1972, a Loska na dobre zaczęła pojawiać się w Telewizji Polskiej.

Była spikerką i podawała widzom program telewizyjny, ale świetnie spisywała się również jako konferansjerka podczas koncertów i festiwali. Zdecydowanie miała w sobie to "coś". Zawsze pozostawała elegancka, ale jednocześnie umiała się śmiać i podchodziła do siebie z dystansem, co było tym ważniejsze, im bardziej rosła jej sława.

Zobacz także: Lis popełnił ogromny nietakt. Skandaliczne słowa o Annie Dymnej. Co napisał?

Krystyna Loska od lat jest na emeryturze

Po 33 latach na ekranie Loska nagle zniknęła. W 1994 r., w wieku 57 lat, a więc, patrząc z obecnej perspektywy, bardzo młodo, przeszła na emeryturę. Jednocześnie nie przestała pojawiać się na pojedynczych wydarzeniach czy galach, jednak były to tylko incydenty. O dziennikarce, która przetrwała w TVP rządy aż 14 prezesów, słuch zaginął. Ale gdy tylko Loska pokazała się publicznie, mogła liczyć na ogromny szacunek.

Niestety nie przekłada się on na pieniądze. 87-letnia gwiazda telewizji może liczyć jedynie na skromną emeryturę. Z wyliczeń mediów i szczątków informacji uzyskanych od samej zainteresowanej wynika, że Loska może otrzymywać świadczenie w wysokości około 1800 zł.

Zobacz także: To nie koniec afery. Bralczyk o dzieciach i polskiej rodzinie. "Dwie osoby plus pies"

Krystyna Loska ma 87 lat. Co się u niej dzieje?

Choć jej emerytura nie jest wysoka, a wiek słuszny, Loska dobrze sobie radzi. W maju paparazzi przyłapali ją, gdy wybrała się na zakupy. Sama prowadziła auto! Dziennikarka rok wcześniej zaliczyła stłuczkę, lecz nie zrezygnowała z wolności, jaką daje posiadanie i korzystanie z prawa jazdy.

Gwiazda jest wdową. Może jednak liczyć na pomoc córki, która sama jest już w wieku emerytalnym, ale jeszcze działa w mediach. Grażyna Torbicka bardzo dba o mamę. Panie czasem wychodzą razem publicznie. Widać, że łączy je głęboka więź.

Loska nie doczekała się wnuków - małżeństwo jej córki pozostało bowiem bezdzietne.

Zobacz więcej zdjęć. Tak zmieniała się Krystyna Loska. Teraz dziennikarka ma już 87 lat, ale wciąż jest bardzo samodzielna

Grażyna Torbicka zachwyciła na premierze. Nie do wiary, że ma 65 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.