Krystyna Loska złapała za rękę młodszego mężczyznę w centrum miasta. I to wszystko na oczach jego żony!

Krystyna Loska może liczyć na wsparcie córki i zięcia

Do tej pory wydawało się, że to Grażyna Torbicka (64 l.) jest największym wsparciem dla swojej mamy. O ich bliskich relacjach mówi się od dawna. Panie jeszcze bardziej zbliżyły się do siebie w 2016 r, kiedy straciły ukochanego męża i ojca. - W sumie jakoś nam się żyje dobrze przez tyle lat. Nawet, gdy się nie dogadujemy, to na bardzo krótko - mówiła o mamie Torbicka.

Obie panie bardzo się kochają. Ale nie tylko. Jak widać na zdjęciach - Adam Torbicki też świata nie widzi poza swoją teściową. Gdy razem z Grażyną zaprosił ją na obiad, a potem zabrał na spacer po Warszawie, nie odstępował jej na krok. Trzymał ją za rękę i zabawiał rozmową. Pani Krystyna mogła czuć się wtedy jak najważniejsza osoba na świecie. Troska zięcia wprawiła ją w doskonały nastrój.

Kim jest Adam Torbicki?

Adam Torbicki ukończył warszawską Akademię Medyczną. Kiedy poślubił Grażynę Loskę (dla męża zmieniła nazwisko) ona miała zaledwie 22 lata. - Sama czasami zastanawiam się nad naszą relacją, bo przecież oboje z powodu swojej pracy poznajemy tak wiele osób. I jeszcze w dodatku nie mamy dzieci. Niektórzy twierdzą, że to dzieci scalają, ale my jesteśmy przykładem, że nie mając dzieci, można żyć szczęśliwie - mówiła dziennikarka.

Jest znanym kardiologiem. - Zastanawiałem się nieraz, czy dobrze zrobiłem, wybierając tak trudny i odpowiedzialny zawód. Ale nie mogę powiedzieć, żebym żałował. Praca lekarza niewiele różni się od roli detektywa. My również poszukujemy potencjalnego mordercy - choroby, którą trzeba w porę zdiagnozować i unieszkodliwić, zanim nie jest za późno - powiedział dla wielkainterna.pl.

