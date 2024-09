To była tajemnica

Maryla Rodowicz nie wychodzi z domu bez peruki? Co za zdjęcia! Tak jej włosy wyglądały lata temu

"Moja mama i twój tata". Uczestnik otwarcie "uderzał" do Cichopek. Musiała się "bronić". Ale wyznanie!

O emeryturze Krzysztofa Cugowskiego krążą legendy. Przed laty gwiazdor sceny wyznał, jakiej wysokości świadczenie dostał i szybko tego pożałował.

"To jest chore! Dziewięć lat temu, gdy mi ją przyznano, ktoś mnie spytał, ile wynosi moja emerytura, więc odpowiedziałem zgodnie z prawdą, bo wtedy wynosiła właśnie tyle: tysiąc pięćdziesiąt złotych i trzynaście groszy. Poszło to sobie w świat i teraz, gdy tylko ktoś nie ma o czym pisać, to wyciąga kwestię emerytur artystów" - opowiada Krzysztof Cugowski w książce "Śpiewanie mnie nie męczy. Cugowski rozmawia z Sierockim".

Artysta wyjaśnia, dlaczego jego świadczenie jest tak niskie. "Wszyscy, którzy się tym, czyli graniem, parali w PRL-u, mają tak samo. Ten zawód przecież nie istniał!" - tłumaczy.

Emerytura Cugowskiego wzrosła! Ile teraz wynosi?

Ci, którzy byli na etatach w teatrach albo operetkach, to teraz mają w porządku, choć oczywiście też bez szału. Ale ja z dumą jednak pragnę poinformować, że po różnych rewaloryzacjach mam już tysiąc siedemset złotych, proszę państwa, i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał w kułak - żartuje wokalista Budki Suflera.

NIE PRZEGAP: Szokująca prawda o utworze "Takie tango" Budki Suflera! W głowie się nie mieści

Krzysztof Cugowski o swoich zarobkach

Ze swojej emerytury by nie wyżył. Dlatego Krzysztof Cugowski wciąż jest aktywny zawodowo. Poza książką, wydaje właśnie nową płytę. I jest świadom, że zarabia znacznie lepiej niż "przeciętny Kowalski". Ale i tak sądzi, że mogłoby być jeszcze lepiej.