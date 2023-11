Krzysztof Czeczot usłyszał wyrok w ważnej sprawie! Aktor mówi o ludzkich tragediach

Zaskakujące informacje o Janku Górce. Dopiero wygrał "The Voice of Poland", a tu takie wieści

Krzysztof Czeczot oprócz bycia aktorem, jest również producentem, dramaturgiem oraz reżyserem. Swojego czasu aktor jak większość Polaków zdecydował się wziąć kredyt we frankach szwajcarskich. Jak większość frankowiczów mających problemy ze spłatą, aktor zdecydował się wytoczyć bankowi proces. Ta sądowa batalia bez wątpienia przez długi czas spędzała sen z powiek. Teraz usłyszał wyrok w tej sprawie! Poznajcie szczegóły!

Krzysztof Czeczot walczył z sądem! Usłyszał wyrok!

Aktor mimo długiej batalii sądowej, nie postanowił się poddać i poszedł z bankiem na wojnę. Niedawno usłyszał wyrok w tej sprawie. Były gwiazdor serialu "BrzydUla" wygrał z bankiem w sądzie.

- Wygrałem z bankiem w sprawie kredytu frankowego i w związku z tym sprzedaję mieszkanie w Szczecinie – poinformował w swoich social mediach artysta. – Przy tej okazji kilka słów podsumowania. To, co bank zrobił z życiami dziesiątek tysięcy osób, wiadomo, że nie mieści się nigdzie. Ordynarne kiwanie klientów przez kilkanaście lat to najdelikatniejsze, co mi przychodzi do głowy. Wiele tragedii ludzkich znacie z waszego otoczenia – podkreślił, dodając na koniec: – Ważne, żeby PR i hajs się zgadzał. Można by powiedzieć, że bank korzysta ze swoich możliwości wyznaczonych przez prawo, ale czy nie ma w tym jakiejś cynicznej sprzeczności? Smutne – zakończył swój wpis w mediach społecznościowych.

