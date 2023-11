Krzysztof Ibisz to mąż na medal. Gwiazdor Polsatu nie żałował swojej żonie pieniędzy na nowe ciuszki

Joanna Kudzbalska (31 l.) to trzecia, a jednocześnie najmłodsza żona prezentera. Małżonków dzieli aż 27 lat. Nie przeszkadza im to jednak tworzyć szczęśliwej rodziny. We wrześniu 2022 roku zostali rodzicami małego Borysa, który jest oczkiem w ich głowie. Jak wyznał Krzysztof Ibisz - stan w którym ma żonę, jest jego ulubionym. - Po prostu uwielbiam być mężem. Naprawdę uwielbiam być mężem. Na przykład ktoś mówi, że miał trzy żony, ale przecież są w tym samym czasie ludzie, którzy mają dziesięć nieformalnych związków. Więc to nic nie znaczy. Bycie mężem jest po prostu fantastyczne - powiedział Alicji Resich-Modlińskiej (68 l.).

Krzysztof Ibisz to mąż na medal. Podczas, gdy jego żona mierzyła ciuszki, on... Sami zobaczcie!

Za słowami idą czyny. Kilka dni temu małżeństwo Ibiszów wybrało się na małe zakupy na jedną z najdroższych ulic Warszawy, by Joanna mogła uzupełnić garderobę w jesienne i zimowe rzeczy. Gwiazdor Polsatu nie żałował pieniędzy na swoją miłość. Marynarka, którą Joanna przymierzała kosztuje aż 1390 zł. bluza 580 zł, a kamizelka 550 zł. Wygląda na to, że wybory ukochanej przypadły mu do gustu, bo do domu wracali obładowani torbami.

Krzysztof Ibisz z malutkim synkiem nad morzem