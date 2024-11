Krzysztof Kiersznowski długo walczył z nowotworem. W ostatnich dniach bardzo cierpiał

Krzysztof Kiersznowski urodził się 26 listopada 1950 r., a zmarł 24 października 2021 r. Nie doczekał swoich 71. urodzin. Od dłuższego czasu ciężko chorował, ale, choć cierpiał, nie chciał współczucia. Ukrywał ból, a także fakt, że wyniszczająca go choroba sieje tak ogromne spustoszenie w jego organizmie. Chciał grać jak najdłużej, bo czuł ogromną odpowiedzialność za projekty, których się podejmował.

W końcu jednak nie był w stanie pracować.

Kierszonowski podobno dobrze zdawał sobie sprawę ze swojego stanu zdrowia. Miał wiedzieć, że nie wyzdrowieje. Sprawa medycznie miała być przesądzona. To właśnie dlatego gwiazdor znany z "Killera", gdzie wcielił się w kultową rolę Wąskiego, starał się grać aż do końca. Choć cierpiał, nie dawał tego po sobie poznać.

Ewa Ziętek, koleżanka aktora, mówiła w rozmowie z WP:

Ilona Łepkowska w "Fakcie" żałowała kolegi z branży:

To zdecydowanie za wczesne odejście. Krzysztof mógł jeszcze wiele rzeczy zrobić, wiele jeszcze zagrać.

Na facebookowym profilu serialu "Barwy szczęścia" pożegnała go ekipa, z którą długo współpracował:

Tadeusz Chudecki w rozmowie z "Super Expressem" dodał:

To był piękny człowiek, ciepły i porządny oraz fantastyczny artysta. Odszedł za młodo i za wcześnie. Co prawda wiedzieliśmy, że jego choroba jest poważna, ale nikt nie był przygotowany na to, że Krzysztof odejdzie tak szybko.