Krzysztof Respondek zostanie upamiętniony w piękny sposób. Nie do wiary

Krzysztof Respondek odszedł w wieku 54 lat. Tragiczne informacje przekazał jego serdeczny przyjaciel 22 grudnia 2023 roku.

"Odszedł mój Przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał Krzysztof Hanke w swoich social mediach.

Informacje, które przekazał Hanke zdruzgotały wszystkich fanów twórczości Krzysztofa, ponieważ nic nie wskazywało na to, że mężczyzna pożegna się z życiem.

"Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie" - mówił Hanke w rozmowie z dziennikarzami portalu "Ślązag".

Krzysztof Respondek zostanie upamiętniony w piękny sposób

Krzysztof Respondek został pochowany w swoich rodzinnych stronach - Tarnowskich Górach. Niedawno w wyjątkowy sposób zostanie też uhonorowany przez mieszkańców tych okolic. Wszystko dzięki plebiscytowi "Galeria Artystyczna".

To właśnie w ramach tej inicjatywy, każdego roku na katowickim placu Grunwaldzkim ustawiane są popiersia z brązu przedstawiające ważne dla tego regionu osoby. W tym roku dzięki sporej ilości głosów, takie wyróżnienie otrzyma Krzysztof Respondek.

"Niezmiernie cieszę się, że Krzysztof Respondek, którego z wielkim żalem niedawno pożegnaliśmy, znajdzie swoje miejsce w "Galerii Artystycznej". Ten ceniony artysta z pewnością zasłużył na to szczególne wyróżnienie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w plebiscycie, bo to wyraz Waszej wdzięczności i pamięci dla twórców, którzy swoim talentem i swoją pracą przyczynili się do rozwoju rodzimej kultury i sztuki" - powiedział cytowany przez portal radiopiekary.pl Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Warto wspomnieć, że w tym roku w plebiscycie wzięło udział ponad 3 tysiące osób. To znacznie więcej niż w zeszłym roku.

"Co ciekawe, w tym roku w plebiscycie wzięła udział rekordowa ilość osób - 3 tysiące, czyli ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku" - mówiła Marta Chmielewska, która została zacytowana przez portal Katowice Nasze Miasto.

Z kolei w jednym z odcinków "Dej pozór!" można było usłyszeć kilka wspomnienia przyjaciela znanego artysty.

"Miał w sobie niesamowitą naturalność, to jest rzadka cecha u aktorów, albo jest to cecha najlepszych aktorów"- powiedział w materiale reżyser Marek Pieprzyca.

