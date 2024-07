Krzysztof Rutkowski chce sprzedać pałac. Za ile? Raczej was nie stać

Krzysztof Rutkowski jest milionerem i absolutnie tego nie ukrywa. - Jestem bardzo drogi. Jeden dzień mój kosztuje 4 tysiące złotych, czyli miesiąc to jest 120 tysięcy - zdradził w rozmowie z Żurnalistą. Na koncie ma miliony, które gromadzi jeszcze od lat 90. Detektyw po raz pierwszy zgarnął prawdziwy majątek - 540 tys. euro - w 1997 r. Od tamtej pory minęły niemal trzy dekady, a popularność Rutkowskiego nie maleje. Zarobki również.

- Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, że mam miliony złotych na koncie, bo nim jestem, ale ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie – opowiadał Rutkowski serwisowi Jastrząb Post.

Krzysztof Rutkowski pozbywa się części majątku. Co chce sprzedać?

Detektyw inwestuje ciężko zarobione pieniądze w dobra luksusowe i nieruchomości. Okazuje się, że bogacz chce pozbyć się jednej z nich. Niestety potencjalni kupcy wcale nie walczą o możliwość przejęcia budynku. Powód jest prosty. Dla wielu cena lokum jest zaporowa.

Pałac ulokowany w Szczepowie koło Głogowa na rynku jest od kilku lat. Początkowo detektyw, który kupił go w 2016 r., miał wobec budynku wielkie plany. Szybko jednak stało się jasne, że zabytek z przełomu XVIII i XIX w. jest w kiepskim stanie, a jego renowacja wymagałaby ogromnych nakładów finansowych i ciągłej obecności w okolicy. Detektyw zrezygnował więc z pomysłu odnowienia pałacu i w 2019 r. wystawił go na sprzedaż.

Można kupić zabytkowy pałac Rutkowskiego. Za ile?

Przez pięć lat niewiele zmieniło się w kwestii sprzedaży nieruchomości. Ta wciąż pozostaje w rękach detektywa. Rutkowski nie remontuje zabytku, ale płaci za niego podatki.

Pałac jest więc nadal dostępny i można go odkupić. Kwota nie jest niska. Obiekt i tereny, które do niego przynależą, wyceniono aż na 10 mln zł. Warto jednak dodać, że dwór składa się z około 70 pomieszczeń. Zbudowano go na działce o wielkości kilkunastu hektarów.

Pałac Rutkowskiego na sprzedaż. Jest ogłoszenie

Z ogłoszenia, które można znaleźć w sieci, wynika, że dworek należący do Krzysztofa Rutkowskiego ma 1250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ale poza nim na terenie ogrodów znajdują się i inne zabudowania o łącznej powierzchni blisko 3000 metrów kwadratowych.

"Wewnątrz budynku zachowane liczne oryginalne zdobienia barokowe. Obiekt otoczony ceglanym murem składa się z dwóch oficyn z XVIII wieku, budynku mieszkalnego z lat 1795-99, stodoły z pierwszej połowy XIX wieku oraz parku krajobrazowego z XVII-XIX wieku o powierzchni 13 ha, który zaliczany jest do najciekawszych na tych terenach. Występują w nim cenne pomniki przyrody, tropikalne okazy, np. jodła nikko, cypryśniki, kłęk kanadyjski, orzech czarny i wiele innych" - czytamy.

Sądzicie, że znajdzie się chętny na ten wspaniały, choć mocno podupadły pałac? Co ciekawe, gdyby ktoś chciał kupić dwór na raty, które miałby spłacać przez 30 lat, miesięczna rata wyniosłaby ponad 40 tys. zł!

