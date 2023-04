Krzysztof Rutkowski szczerze o pieniądzach! Powiedział, ile ma na swoim koncie! Od zer można dostać oczopląsu!

Mówi się, że duże pieniądze lubią ciszę. Krzysztof Rutkowski, naczelny detektyw polskiego show-biznesu jest chyba innego zdania. Choć nie ma oficjalnej licencji detektywistycznej, to żadna afera mu nie umknie. Ostatnio mogliśmy podziwiać go na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Rutkowski nie ukrywa swojego zamiłowania do luksusowego stylu życia. Mało kto wie, że słynny detektyw jest właścicielem aż 17 samochodów. Dodatkowo ma też słabość do bardzo drogich marek odzieżowych jak na przykład Philipp Plein czy Louis Vuitton.

Krzysztof Rutkowski powiedział, ile ma na koncie! Od kwoty aż robi się gorąco

W rozmowie z portalem "Jastrząb Post", Rutkowski postanowił zdradzić, ile pieniędzy udało mu się uzbierać na kontach bankowych. - Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, że mam miliony złotych na koncie, bo nim jestem, ale ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie - wyznał Krzysztof Rutkowski.

Znany detektyw w rozmowie postanowił się także odnieść do spekulacji jakoby miał zarobić ogromne pieniądze na udziale w "Tańcu z Gwiazdami". - Niektórzy spekulowali, ile milionów Rutkowski zarobi na "Tańcu z gwiazdami". Dla mnie to było w ogóle absurdem. Wtedy oczywiście udzieliłem informacji, że pieniądze przekazuję na rzecz fundacji. Proste. I powiedziałem "Stać mnie na to, bo jestem milionerem - podsumował Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski jest przekonany, że Iwona Wieczorek nie żyje? „Trzeba szukać ciała"