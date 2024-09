Krzysztof Rutkowski znów może zarobić wielką kasę

Krzysztof Rutkowski obecnie najbardziej znany jest chyba z tego, że... jest znany. Przez lata robił karierę jako nieustraszony prywatny detektyw, który nie boi się żadnej sprawy. Z czasem stał się prawdziwym celebrytą. Wystąpił nawet w programie "Taniec z gwiazdami". Ostatnio o Krzysztofie Rutkowskim było głośno przy okazji komunii świętej jego syna - Krzysztofa juniora. Chłopiec został obdarowany takimi prezentami, że głowa mała. 10-latek otrzymał m.in. prawdziwy samochód.

Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Jego wartość to około 200 tys. złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze

- zdradził nam detektyw. Niedawno wyszło też na jaw to, że Krzysztof Rutkowski ma nieślubnego syna. Relacje z nim jednak są bardzo skomplikowane. Matka chłopaka nie szczędziła celebrycie gorzkich słów dotyczących finansów. A te u Krzysztofa Rutkowskiego znów mogą się pomnożyć. Portal Shownews.pl informuje bowiem o tym, że detektyw-celebryta ma zawalczyć na na frikowej gali Clout MMA! A taka gwiazda moze liczyć na stawkę premium.

Krzysztof Rutkowski vs. wróg Zbigniewa Ziobry. Sensacyjne doniesienia o gali Clout MMA

Jak donosi serwis, informacja o walce Krzysztofa Rutkowskiego w klatce Clout MMA miała być tajemnicą. Sam udział 64-letniego detektywa w tego typu wydarzeniu to już wielka niespodzianka. Jednak prawdziwą sensacją jest to, że rywalem Rutkowskiego ma być Zbigniew Stonoga, ostatnio znany głównie z tego, że jest chyba największym wrogiem Zbigniewa Ziobry! Jeśli pojedynek dojdzie do skutku, to wiemy już, komu kibicować będzie były szef resoru sprawiedliwości.

Informator Shownews.pl mówił też o prawdziwie gwiazdorskim traktowaniu Krzysztofa Rutkowskiego. Chyba żaden zawodnik nie może liczyć na takie warunki.

Rutkowski może liczyć na specjalne traktowanie. Federacja zaczęła nawet szukać trenera, który mógłby dojeżdżać regularnie do jego domu. Większość zawodników musi sama stawiać się na treningach. Jest tu jeszcze kwestia finansów. Jako osoba powszechnie rozpoznawalna bez problemu wyciągnie nawet milion złotych

- ujawniło źródło serwisu. Ciekawe, czy Zbigniew Ziobro wykupi PPV...

