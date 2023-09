Krzysztof Skiba na swoim weselu zakazał niektórych piosenek. Na liście znalazły się największe weselne szlagiery

QUIZ. Znani mieszkańcy domu opieki w Skolimowie. Co o nich wiesz?

W sobotę, 19 sierpnia Krzysztof Skiba oraz Karolina Kempińska stanęli na ślubnym kobiercu. Przygotowania do ceremonii trwały wiele tygodni, a w mediach co chwila pojawiały się kolejne informacje o przebiegu imprezy oraz o sukniach panny młodej. Okazało się, że Krzysztof Skiba, jak na prawdziwego muzyka przystało, zadbał o występy artystyczne na weselu. Muzyk na antenie Radia Złote Przeboje wyznał. że przygotował czarną listę piosenek zakazanych podczas uroczystości. Znalazło się na niej wiele typowo weselnych hitów bowiem Skiba zabronił puszczać disco polo, a także piosenki śpiewane przez Pawła Kukiza. - Oczywiście była lista wykonawców, którzy są preferowani, ale oczywiście może też grać tych, których sam chce. Natomiast była też czarna lista utworów, których nie wolno grać. Listę otwierał Paweł Kukiz - żadnych piosenek Pawła Kukiza, żadnych piosenek disco polo i żadnych piosenek tak zwanej polskiej biesiady weselnej. To była, moim zdaniem, krótka czarna lista, żeby wszyscy dobrze się czuli - powiedział Skiba.

