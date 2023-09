Katarzyna Cichopek obcuje z historią. Wraz z Maciejem Kurzajewskim wybrali się na kolejne wakacje

Derpieński wcale tak nie wygląda. Bez filtrów i makijażu to nie ta sama osoba. Szok!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbią zwiedzać świat. para szczególnie upodobała się Bliski Wschód. Jeszcze niedawno chwalili się wypoczynkiem w Turcji, a już zwiedzają Egipt. Katarzyna Cichopek, jak przystało na wziętą influencerką, całość wyprawy skrzętnie relacjonuje na Instagramie. Gwiazda zdążyła się już pochwalić zwiedzaniem Kairu oraz słynnego muzeum egipskiego, które gromadzi największe zabytki starożytnej kultury. Cichopek była zachwycona bliskim kontaktem z historią i zwróciła uwagę na problem związany z wywożeniem egipskich dzieł sztuki. Egipt od lat nie może doprosić się zwrotu swoich zabytków, które na początku XX wieku był regularnie wywożone poza granice kraju. - Czy wiecie, że do czasu odkrycia grobowca Tutanchamona w XX wieku, wszystkie znaleziska na ziemi egipskiej można było zabrać ze sobą? To niesamowite, ile genialnych artefaktów opuściło swoją ojczyznę! Gdzie są teraz? Ile jeszcze skarbów skrywa ziemia Egipska? To wszystko jest fascynujące! Obcowanie z historią, tak bardzo namacalną, jest fenomenalne - napisała Katarzyna Cichopek.

