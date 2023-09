Krzysztof Ibisz nie planuje przechodzić na emeryturę. Gwiazdor nie myśli o odpoczynku

Krzysztof Ibisz nie myśli o emeryturze

Dla wielu osób Krzysztof Ibisz to jeden z najlepszych prezenterów w polskiej telewizji. Od lat związany ze stacją Polsat bawi miliony Polaków. Prowadzone przez niego teleturnieje zawsze był wielkim sukcesem i zostały zapamiętane. Ostatnio często prowadzi wszelkiego rodzaju koncerty oraz gale. W wywiadzie udzielonym dla portalu jastrzabpost.pl Krzysztof Ibisz opowiedział o swojej przyszłości. Gwiazdor zdradził, że kocha swoją prace i nie zamierza przechodzić na emeryturę. - Nigdy nie pójdę na emeryturę. Nie ma takiego stanu umysłu. Mnie interesuje świat, to, co robię, media, telewizja, projekty, które realizujemy, więc w ogóle nie ma takiego myślenia. To w ogóle nie jest dla mnie temat. My działamy, pracujemy, również nad naszymi projektami i to nas na maksa kręci, tego się trzymamy i łączymy rodzinę z naszymi projektami zawodowymi – zdradził Ibisz w rozmowie z Karoliną Motylewską.

