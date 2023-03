Krzysztof Skiba dwa tygodnie po rozwodzie ogłasza ŚLUB z młodszą o 26 lat modelką

Nominacje do Fryderyków 2023. Szok! Rubens z taką samą ilością nominacji, co Podsiadło

Krzysztof Skiba (59 l.) nie ukrywał wielkich zmian w swoim życiu i szczerze informował o nich fanów oraz media. "Od blisko roku jestem w separacji z żoną Renatą. Moją aktualną partnerką jest Karolina. Sprawa rozwodowa jest w toku" – poinformował na początku tego roku. A już 13 marca Krzysztof Skiba oficjalnie rozwiódł się ze swoją żoną Renatą, z którą byli zgodnym małżeństwem przez ponad 30 lat.

Jego nowa relacja z modelką Karoliną Kempińską wzbudziła wiele emocji, niestety także i internetowego hejtu. Wszystko przez różnicę wieku pomiędzy zakochanymi – dzieli ich bowiem aż 26 lat. Ukochana muzyka czuła się więc w obowiązku tłumaczyć z ich szczęśliwej relacji.

„Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe, na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy, kto nas na żywo widział razem, wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie wyobrazić. Kto, podchodząc pod 60-tkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości” – pisała w sieci.

Krzysztof Skiba też dziwi się, że jego miłość wzbudza tyle emocji.

- Specjaliści od mediów plotkarskich twierdzą, że nasz związek budzi większe zainteresowanie czytelników niż najbardziej gorące romanse światowego show-biznesu. Podobno klikamy się lepiej niż Shakira. Złośliwych komentarzy po prostu nie czytamy. Każdy ma prawo do miłości – mówi gwiazdor w rozmowie z „Super Expressem”.

Krzysztof Skiba planuje ślub

W tym roku zespół Big Cyc obchodzi 35-lecie. Przez cały rok grupa będzie więc sporo koncertować, a już lada dzień wystąpi dla Polonii w Chicago. Nadmiar pracy Skiby nie przeraża.

- Jestem w świetnej formie, a ponadto uskrzydla mnie miłość – mówi nam.

A planów na ten rok nie brakuje. Nie tylko zawodowych.

- Ten rok będzie dla mnie przełomowy. Ostatnio się rozwiodłem, a z Karoliną planujemy ślub – ujawnia „Super Expressowi” Krzysztof Skiba. - Ukaże się także nowa płyta Big Cyca, będą nowe teledyski oraz moja nowa książka z opowiadaniami satyrycznymi. Przed nami rok pełen koncertów – zapowiada artysta.