Książę Harry ujawnia tajemnicę rodziny królewskiej! "Sekretne przejście w pałacu"

Książę Harry ujawnia sekret królewskiego pałacu! Sekretne przejścia w dawnej rezydencji Williama

Książę Harry wyspecjalizował się w zdradzaniu tajemnic brytyjskiej rodziny królewskiej. Opisał już bójkę z bratek o Meghan Markle czy to, jak błagali z Williamem ojca, by nie żenił się z Camillą. Pokazał nawet SMS-y, w których Meghan i księżna Kate kłóciły się o sukienki druhen. Czy zostało coś jeszcze do ujawnienia? Jak się okazuje, jak najbardziej! Fan brytyjskiej rodziny królewskiej przecierają oczy ze zdumienia! Książę Harry ujawnił coś, czego nikt się nie spodziewał. Okazuje się, że w pałacu Kensington, gdzie latami mieszkali książę William, księżna Kate czy książę Harry, są pewne sekretne miejsca, o których mało kto wie... Zdumiewające słowa księcia Harry'ego padły w wywiadzie, jakiego udzielił dr Gaborowi Mate. Doktor spytał księcia, czy jako dziecko mógł swobodnie biegać po wielkim Pałacu Kensington i czy odkrywał różne ukryte przejścia, jakie w bajkach i sensacyjnych filmach można odkryć w takich miejscach.

"Tam jest wszystko, tylko nie normalność. Trochę sekretnych przejść i trochę sekretnych regałów"

Harry... potwierdził te przypuszczenia! "Nie za dużo ukrytych drzwi, wiele ciekawych rzeczy do odkrycia, to dziwne. Kiedy dorastasz w takim środowisku jako dziecko, wydaje ci się, że to normalne, ale tak nie jest. Tam jest wszystko, tylko nie normalność. Trochę sekretnych przejść i trochę sekretnych regałów. Ale nic tak wyrafinowanego, nic takiego, że na przykład wyciąga się książkę z regału i coś się otwiera. Chyba mógłbym w tych miejscach utknąć" -zażartował na koniec Harry. Ciekawe, co rodzina królewska chowa w swoich sekretnych schowkach?! Pozostaje poczekać na kolejny wywiad Harry'ego...

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

Prince Harry & Dr Gabor Maté My Mommy, Me, And Meghan Makes Three 😳 https://t.co/rVokqSbJTk via @YouTube— IVETTE RAMOS (@IVETTER65867249) March 9, 2023

QUIZ. Gdzie rządzą królowie? Za komplet punktów wkładamy koronę na głowę Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Po ponad 70 latach królową Elżbietę na tronie brytyjskim zastąpił... Karol William Harry Dalej