Księżna Kate i książę William opuścili Windsor. Wiemy, gdzie się udali

Przez ostatnie tygodnie Wielka Brytania żyła teoriami dotyczącymi nagłego zniknięcia księżnej Kate. W mediach społecznościowych pojawiały się coraz dziwniejsze teorie jej nieobecności. W piątek, 22 marca księżna Kate i książę William wystąpili i rozwiali wątpliwości. Okazało się, że u księżnej Kate wykryty został nowotwór i zostanie ona poddania chemioterapii. Wiele osób zwróciło uwagę, że księżna Kate faktycznie wyglądała na przemęczoną. Kate Middleton potrzebuje teraz spokoju i odpoczynku. Brytyjskie media poinformował, że Kate wraz z księciem Williamem opuścili Windsor i udali się do Anmer Hall, gdzie wraz ze swoimi dziećmi spędzą ferie wielkanocne.

Księżne Kate nie będzie brała udziału w oficjalnych spotkania, zaś książę William wróci do pełnienia obowiązków w połowie kwietnia. Jednak rzecznik pary nie chciał zdradzać szczegółów na temat choroby księżnej Walii. — Nie będziemy udostępniać żadnych dalszych prywatnych informacji medycznych. Księżna ma prawo do prywatności medycznej tak jak my wszyscy - przekazał rzecznik Pałac Buckingham.