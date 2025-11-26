Kto otrzyma tytuł Arcymistrza "Va Banque"? W teleturnieju TVP zmierzyli się giganci

Trzy odcinki "Va Banque" i jeden tytuł
Specjalny turniej Arcymistrzów "Va Banque" składa się z trzech kolejnych odsłon, a o ostatecznym zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w całym cyklu. Każdy z uczestników zaczyna od zera, dzięki czemu liczy się wyłącznie forma w jubileuszowych grach. Najlepszy gracz otrzyma tytuł pierwszego Arcymistrza "Va Banque" oraz nagrodę w wysokości minimum 50 tys. zł. Kolejne miejsca premiowane są kwotami 20 tys. zł i 5 tys. zł, a wszyscy rywale otrzymują również nagrody rzeczowe.
Na widowni zasiadają bliscy zawodników, autorzy pytań i najwierniejsi fani teleturnieju, dzięki czemu jubileuszowa edycja ma wyjątkowy charakter.
Prowadzący Radosław Kotarski podkreśla rangę wydarzenia:
To wielka chwila dla programu. Świętujemy 1000. odcinek Turniejem Arcymistrzów, w którym do wygrania jest co najmniej 50 tysięcy złotych.
Kim są Arcymistrzowie z "Va Banque"?
Do gry zaproszono zwycięzców trzech wcześniejszych Turniejów Mistrzów.
- Dominik Szura
Prawnik z Ropicy Polskiej, pasjonat matematyki, historii i biologii. W liceum został laureatem Olimpiady Historycznej, co otworzyło mu drogę na studia prawnicze. Uwielbia polską, klasyczną piosenkę – w szczególności twórczość Wodeckiego, Krawczyka i Rodowicz.
- Marek Krukowski
Bibliotekarz z Kwidzyna, legenda polskich teleturniejów, bohater dokumentu "Zawodowiec". Interesuje się historią kultury i filozofią, chętnie ogląda autorskie kino lat 70. i 80., słucha muzyki klasycznej, rocka i jazzu. Wolny czas spędza na wędrówkach i śledzeniu futbolu.
- Piotr Łoboda
Lekarz z Krakowa, pasjonat zoologii, zwłaszcza ptaków wodnych. Ceni literaturę naukową, kino wojenne i malarstwo impresjonistów. Muzycznie najbliżej mu do rocka i metalu.
Jubileusz w wielkim stylu
Turniej Arcymistrzów prowadzi do wyjątkowego, 1000. odcinka "Va Banque", który jest świętem zarówno dla widzów, jak i twórców programu. To pierwsza w historii okazja, by najlepsi zawodnicy stanęli naprzeciw siebie w rywalizacji o tytuł Arcymistrza. O tym, kto wygra, dowiemy się już 27 listopada o 18:15 w TVP2.