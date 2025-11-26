Kto otrzyma tytuł Arcymistrza "Va Banque"? W teleturnieju TVP zmierzyli się giganci

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-26 13:03

W teleturnieju "Va Banque" trwa wyjątkowy Turniej Arcymistrzów przygotowany z okazji emisji 1000. odcinka programu. Trzech najlepszych zawodników w historii teleturnieju wraca do gry, by walczyć o prestiżowy tytuł oraz co najmniej 50 tys. zł.

Trzy odcinki "Va Banque" i jeden tytuł

Specjalny turniej Arcymistrzów "Va Banque" składa się z trzech kolejnych odsłon, a o ostatecznym zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w całym cyklu. Każdy z uczestników zaczyna od zera, dzięki czemu liczy się wyłącznie forma w jubileuszowych grach. Najlepszy gracz otrzyma tytuł pierwszego Arcymistrza "Va Banque" oraz nagrodę w wysokości minimum 50 tys. zł. Kolejne miejsca premiowane są kwotami 20 tys. zł i 5 tys. zł, a wszyscy rywale otrzymują również nagrody rzeczowe.

Na widowni zasiadają bliscy zawodników, autorzy pytań i najwierniejsi fani teleturnieju, dzięki czemu jubileuszowa edycja ma wyjątkowy charakter.

Polecamy: QUIZ. Pytania z popularnych teleturniejów. Sznuk, Ibisz i Nowicki będą bić brawo za 10/10

Prowadzący Radosław Kotarski podkreśla rangę wydarzenia:

To wielka chwila dla programu. Świętujemy 1000. odcinek Turniejem Arcymistrzów, w którym do wygrania jest co najmniej 50 tysięcy złotych.

Kim są Arcymistrzowie z "Va Banque"?

Do gry zaproszono zwycięzców trzech wcześniejszych Turniejów Mistrzów.

  • Dominik Szura

Prawnik z Ropicy Polskiej, pasjonat matematyki, historii i biologii. W liceum został laureatem Olimpiady Historycznej, co otworzyło mu drogę na studia prawnicze. Uwielbia polską, klasyczną piosenkę – w szczególności twórczość Wodeckiego, Krawczyka i Rodowicz.

  • Marek Krukowski

Bibliotekarz z Kwidzyna, legenda polskich teleturniejów, bohater dokumentu "Zawodowiec". Interesuje się historią kultury i filozofią, chętnie ogląda autorskie kino lat 70. i 80., słucha muzyki klasycznej, rocka i jazzu. Wolny czas spędza na wędrówkach i śledzeniu futbolu.

  • Piotr Łoboda

Lekarz z Krakowa, pasjonat zoologii, zwłaszcza ptaków wodnych. Ceni literaturę naukową, kino wojenne i malarstwo impresjonistów. Muzycznie najbliżej mu do rocka i metalu.

Nie przegap: Rekordzista "Jeden z dziesięciu" zaliczył WIELKĄ PORAŻKĘ w teleturnieju "Va Banque"! Co za wstyd

Jubileusz w wielkim stylu

Turniej Arcymistrzów prowadzi do wyjątkowego, 1000. odcinka "Va Banque", który jest świętem zarówno dla widzów, jak i twórców programu. To pierwsza w historii okazja, by najlepsi zawodnicy stanęli naprzeciw siebie w rywalizacji o tytuł Arcymistrza. O tym, kto wygra, dowiemy się już 27 listopada o 18:15 w TVP2.

Super Express Google News
Turniej Arcymistrzów Va Banque
9 zdjęć
Groby prowadzących i uczestników teleturniejów. Mistrzowie "Va Banque", "Jeden z dziesięciu" i "Miliard w rozumie". Niezapomniani
Sonda
Lubisz oglądać "Va Banque"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VA BANQUE