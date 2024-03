Kto wygra nową edycję "Tańca z gwiazdami"? Stefano Terrazzino wskazał swoich faworytów

Porażka Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami". Nie do wiary, w czyich ramionach znalazł pocieszenie. Co za słodki widok!

W tym sezonie o Kryształową Kulę walczą: Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, Roksana Węgiel i Michał Kassin, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh. Po pierwszym odcinku czarnym koniem wydaje się być gwiazda "Przyjaciółek" - Anita Sokołowska. Warto dodać, że oceny jurorów były naprawdę surowe.

Jak pierwszy odcinek podsumował Stefano Terrazzino? - Oglądałem wszystkie występy. To fajna, wyrównana edycja, ale mimo wszystko mam taką ulubioną trójkę, która myślę, że będzie ze sobą mocno konkurować"- powiedział w rozmowie z Plotkiem. Kto jego zdaniem jest faworytem do zdobycia Kryształowej Kuli? - To Anita Sokołowska, Maciej Musiał i Aleks Mackiewicz. To moi faworyci. Każde z nich może być czarnym koniem tej edycji. Musiał ma luz, Aleks jest profesjonalny, a Anita ma charyzmę - powiedział.

Zgadzacie się z nim?

