Kto wygrał 16. edycję "The voice of Poland"?! Fani w szoku

Po prawie 3 miesiącach wielkich emocji, widzowie zobaczyli ostatnią walkę o tytuł najlepszego wokalisty programu "The voice of Poland". Kto podbił najwięcej polskich serc?

Do ścisłej dwójki finalistów trafili: Hanna Kuzimowicz, 20-letnia wokalistka ze Wschowy i skromny, mega zdolny Jasiek Piwowarczyk.

O "złoto" zawalczyli podopieczni Margaret i Szpaka

Margaret, wracająca po latach na fotel trenerski, nie kryła zachwytu talentem nad Jaśka Piwowarczyka.

Jasiek oprócz niesamowitych zdolności wokalnych ma w sobie charyzmę, która potrafi wzruszyć i rozbawić. Jego nieziemski wokal jest tylko częścią całego pakietu, bo dopełnia go osobowość: poczucie humoru, dystans do siebie, autentyczność i taki rodzaj energii, który sprawia, że chcesz być blisko niego. To artysta kompletny - ktoś, na którego koncerty chcesz chodzić, którego rozmów chcesz słuchać, bo w każdym aspekcie jest prawdziwy i fascynujący. Na backstage’u potrafi rozładować atmosferę, żartować z samego siebie, a chwilę później na scenie śpiewa Whitney Houston tak, że nikt nie ma wątpliwości, jak ogromny talent w nim drzemie. Kiedy rozmawiamy z innymi trenerami, wszyscy zgodnie przyznają, że Jasiek naprawdę ma w sobie coś, co przyciąga ludzi jak magnes - tę rzadką mieszankę talentu, osobowości i serca - zachwyca się artystka.

Michał Szpak natomiast mocno kibicował Hani Kuzimowicz. Na jednym etapów, więc zagroził widzom, że jak nie będą na nią głosować, będzie zły. Przestraszyli się?

Hania jest dla mnie niezwykłą miksturą ogromnej wrażliwości i waleczności. Ma duszę wojowniczki, która nigdy się nie poddaje - kocha wyzwania, nie boi się ich, a traktuje jak przygodę. Jest dla mnie jak współczesna Joanna d’Arc: odważna, ale jednocześnie obdarzona niesamowitą dojrzałością emocjonalną, szczególnie w tak młodym wieku. Z wielkim podziwem obserwuję, jak rozwija się w tym programie. Ma osobowość, która sprawia, że chcesz ją poznawać bardziej, a swoją wrażliwością przewyższa wiele "dusz" stąpających po naszej planecie - mówi Michał Szpak.

Wygrał swoim utworem

Zdradzamy: 16. edycję "The voice of Poland" wygrał Jasiek Piwowarczyk! Zwycięzca nie mógł uwierzyć, nawet już po ogłoszeniu wyników. Był szczęśliwy i wdzięczny.

Jestem ogromnie wdzięczny za to, co się wydarzyło w tym programie i za ludzi, których tutaj poznałem. Mówię zarówno o uczestnikach, jak i całej ekipie pracującej przy produkcji. To była niesamowita przygoda, którą zapamiętam do końca życia oraz doświadczenie, które postaram się wykorzystać w mojej karierze muzycznej. Chciałbym bardzo podziękować mojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim, którzy od początku wspierali mnie całym sercem. Ogrom tego wsparcia, dosłownie mnie przygniótł! Dziękuję za cierpliwość, każdy SMS i przemiłe słowa. Trzymajcie kciuki za moje dalsze poczynania. Myślę, że będzie się działo!

- wyznał tuż po ogłoszeniu wyników Jasiek Piwowarczyk.

Na 4. miejscu w stawce wylądował Łukasz Reks, 30-letni artysta z Bogdańca, ulubieniec 16. edycji "The Voice of Poland". Jego szczerość, emocjonalne wykonania i niepowtarzalny głos zdobyły serca trenerów i widzów, a droga do finału była pełna wzruszeń i muzycznych wyzwań. Niestety, mimo przewidywań znalazł się poza podium.

Wszystkim finalistom i zwycięzcom gratulujemy!

