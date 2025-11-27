"Trzy razy bardziej": Dramatyczna historia Hanny Kuzimowicz, która poruszyła "The Voice of Poland".

Hanna Kuzimowicz, 20-letnia wokalistka ze Wschowy, to jedna z finalistek 16. edycji "The Voice of Poland", która swoją wrażliwością i charyzmą podbiła serca widzów i jurorów. Jej droga do finału była pełna wzruszeń i udowodniła, że potrafi łączyć romantyczną stronę z rockowym pazurem.

Muzyczna podróż Hanny Kuzimowicz

Hanna śpiewa od piątego roku życia. Uczyła się gry na gitarze i fortepianie, a także tańca hip-hopowego. Występowała w wielu miejscach, między innymi w Filharmonii Gorzowskiej, Teatrze w Zielonej Górze oraz w Heimathafen Neukölln w Berlinie. Mimo pasji do muzyki, zdarzyło się, że zrezygnowała ze śpiewania na dwa lata po tym, jak usłyszała nieprzychylną opinię na temat swojego głosu. Obecnie studiuje filologię włoską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek, który wybrała ze względu na łatwość w nauce języków.

Droga do finału "The Voice of Poland"

Podczas "Przesłuchań w ciemno" Hanna Kuzimowicz wykonała utwór "Clown" Emeli Sandé, czym zachwyciła wszystkich jurorów, którzy odwrócili swoje fotele. Ostatecznie Hania wybrała drużynę Michała Szpaka.

W półfinale Hania rywalizowała z Dominikiem Czużem. Wykonała emocjonalny singiel "Trzy razy bardziej", który, jak sama przyznała, jest utworem o rozstaniu, które przeżyła tydzień przed nagrywaniem bitew. Oprócz tego zaśpiewała piękną interpretację "California Dreamin'". Michał Szpak, jej trener, podkreślił jej zjawiskowość i kontrastowość, mówiąc:

W programie pokazałaś zarówno romantyczną stronę, jak i rockowy pazur i ogromną siłę. Kocham twoją osobowość

Chociaż Michał Szpak minimalnie wskazał na Dominika Czuża, to głosy widzów przesądziły o awansie Hanny do finału – 55% telewidzów zagłosowało na nią.

Wcześniej, w odcinkach na żywo, Hanna zachwyciła wykonaniem piosenki "Running Up That Hill" Kate Bush, co jurorzy skomentowali słowami: "Skradłaś nasze serca swoim występem". Kuba Badach stwierdził, że "wokalnie była bomba", a Baron porównał jej występ do "sztuki latania". Hanna Kuzimowicz marzy o tworzeniu i wydawaniu własnej muzyki.

