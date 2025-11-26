Kim jest Żaneta Chełminiak? Poznaj finalistkę "The Voice of Poland", która nie odwróciła żadnego fotela

"The Voice Comeback Stage Powered by Orange" – droga po drugą szansę w "The Voice of Poland"

"The Voice Comeback Stage Powered by Orange" to internetowy format towarzyszący głównej edycji programu, który pojawił się dopiero w 16. sezonie show. Jego celem jest przywrócenie do muzycznej rywalizacji uczestników, którzy odpadli w Przesłuchaniach w Ciemno lub Nokautach.

W Comeback Stage:

uczestnicy nagrywają występy emitowane wyłącznie online,

trener – w tej edycji Ania Karwan – stopniowo odrzuca kolejnych wokalistów,

widzowie wybierają jedną osobę, która otrzymuje bilet do odcinków na żywo.

To właśnie tą ścieżką do programu wróciła Żaneta Chełminiak, stając się pełnoprawną finalistką i jedną z najczęściej komentowanych postaci 16. sezonu "The Voice of Poland".

Od biotechnologii do sceny. Kim jest Żaneta Chełminiak?

Choć dziś Żaneta Chełminiak skupia się na muzyce i występie w "The Voice of Poland", jej droga zawodowa rozpoczęła się inaczej. Wokalistka ukończyła Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, następnie biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2020 roku mieszka w Warszawie, gdzie rozwija karierę muzyczną, łącząc śpiew, teatr i pracę studyjną. Żaneta pracuje także na etacie w branży surowców kosmetycznych.

Jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką, a jej twórczość oscyluje między popem, soulem i r'n'b.

Dyskografia i dorobek artystyczny Żanety Chełminiak

Żaneta ma już za sobą kilka ważnych wydawnictw:

EP "Szlus" nagrana z zespołem Damn Good Coffee,

debiutancki album "Chłopaki płaczą" (2023) - projekt łączący pop i soulowe brzmienia,

solowe single, które trafiały na playlisty Spotify i Tidala

Wokalistka współpracowała artystycznie z wieloma rozpoznawalnymi twórcami m.in.

Krzysztofem Zalewskim,

Soblem,

Sariusem,

Pawłem Domagałą,

Roksaną Węgiel,

Anką Dąbrowską,

Michałem Wasilewskim (xxanaxx).

Jej talent można było podziwiać na licznych festiwalach muzycznych, m.in. Męskie Granie, Fryderyki, Earth Festiwal Polsat.

The Voice of Poland: Margaret szczerze wyznała, że dopiero teraz czuje się kompetentna w roli trenera. Dlaczego?