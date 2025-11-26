Kim jest Żaneta Chełminiak? Poznaj finalistkę "The Voice of Poland", która nie odwróciła żadnego fotela

"The Voice Comeback Stage Powered by Orange" – droga po drugą szansę w "The Voice of Poland"
"The Voice Comeback Stage Powered by Orange" to internetowy format towarzyszący głównej edycji programu, który pojawił się dopiero w 16. sezonie show. Jego celem jest przywrócenie do muzycznej rywalizacji uczestników, którzy odpadli w Przesłuchaniach w Ciemno lub Nokautach.
W Comeback Stage:
- uczestnicy nagrywają występy emitowane wyłącznie online,
- trener – w tej edycji Ania Karwan – stopniowo odrzuca kolejnych wokalistów,
- widzowie wybierają jedną osobę, która otrzymuje bilet do odcinków na żywo.
To właśnie tą ścieżką do programu wróciła Żaneta Chełminiak, stając się pełnoprawną finalistką i jedną z najczęściej komentowanych postaci 16. sezonu "The Voice of Poland".
Od biotechnologii do sceny. Kim jest Żaneta Chełminiak?
Choć dziś Żaneta Chełminiak skupia się na muzyce i występie w "The Voice of Poland", jej droga zawodowa rozpoczęła się inaczej. Wokalistka ukończyła Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, następnie biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2020 roku mieszka w Warszawie, gdzie rozwija karierę muzyczną, łącząc śpiew, teatr i pracę studyjną. Żaneta pracuje także na etacie w branży surowców kosmetycznych.
Jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką, a jej twórczość oscyluje między popem, soulem i r'n'b.
Dyskografia i dorobek artystyczny Żanety Chełminiak
Żaneta ma już za sobą kilka ważnych wydawnictw:
- EP "Szlus" nagrana z zespołem Damn Good Coffee,
- debiutancki album "Chłopaki płaczą" (2023) - projekt łączący pop i soulowe brzmienia,
- solowe single, które trafiały na playlisty Spotify i Tidala
Wokalistka współpracowała artystycznie z wieloma rozpoznawalnymi twórcami m.in.
- Krzysztofem Zalewskim,
- Soblem,
- Sariusem,
- Pawłem Domagałą,
- Roksaną Węgiel,
- Anką Dąbrowską,
- Michałem Wasilewskim (xxanaxx).
Jej talent można było podziwiać na licznych festiwalach muzycznych, m.in. Męskie Granie, Fryderyki, Earth Festiwal Polsat.