Zatrzęsienie gwiazd w wielkim finale "The Voice of Poland"! Kto się pojawi?

Wreszcie! Przed nami wielki finał 16. edycji "The Voice of Poland". Na scenie zobaczymy nie tylko 5 finalistów, o których już niebawem może zrobić się głośno, ale również polskie i zagraniczne gwiazdy.

Hania Kuzimowicz z drużyny Michała Szpaka, Jasiek Piwowarczyk z teamu Margaret, Mateusz Jagiełło - podopieczny Tomsona i Barona, Łukasz Reks od Kuby Badacha oraz Żaneta Chełminiak z drużyny Ani Karwan już w najbliższą sobotę 29 listopada 2025 r. będą walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce 16. edycji "The Voice of Poland", kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną.

Finał 16. edycji "The Voice of Poland". Będzie się działo!

Piątka finalistów zaprezentuje swój talent muzyczny nie tylko podczas występów solowych. Widzowie usłyszą ich również w duetach z mentorami. Wielkich emocji dostarczą także występy muzyczne zaproszonych gości.

Na scenie "The Voice of Poland" zaśpiewa ubiegłoroczna zwyciężczyni Ania Iwanek, którą na szczyt podium doprowadził Kuba Badach. Swój eurowizyjny singiel "Brightest Life" zaprezentuje również Marianna Kłos - tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025.

Ale to nie koniec. Po raz pierwszy w programie wystąpi jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich artystów - Ralph Kamiński. Obok polskich wykonawców fani programu będą mogli zobaczyć i usłyszeć: jedną z najpopularniejszych francuskich wokalistek - ZAZ oraz Nemo, szwajcarską osobę artystyczną, która wygrała zmagania podczas konkursu Eurowizji 2024.

Kto wygra?

O tym kto, zwycięży wielki finał 16. edycji "The Voice of Poland" zdecydują głosy SMS-owe widzów. Kto według nich okaże się najlepszym z najlepszych? Odpowiedź poznamy już 29 listopada o godzinie 20:30 w TVP2 oraz w TVP VOD.

Finaliści to:

Hania Kuzimowicz od Michała Szpaka,

Jasiek Piwowarczyk od Margaret,

Mateusz Jagiełło od Tomsona i Barona,

Łukasz Reks od Kuby Badacha

Żaneta Chełminiak od Ani Karwan.

The Voice of Poland: Margaret szczerze wyznała, że dopiero teraz czuje się kompetentna w roli trenera. Dlaczego?