Za nami półfinał "The Voice of Poland". To oni weszli do ścisłego finału! Jest i niespodzianka

Półfinał "The Voice of Poland" okazał się pełen muzycznych wrażeń, zaskoczeń, ale i wzruszeń. Oprócz półfinalistów z drużyny Ani Karwan, którzy weszli do programu po tym, jak odpadli z show na wcześniejszych etapach, ale o powrót rywalizowali w "The Voice Come Back Stage Powered by Orange", o awans do wielkiego finału walczyli:

Michael Bohm i Łukasz Reks z drużyny Kuby Badacha,

Kinga Rutkowska i Mateusz Jagiełło z teamu Tomsona i Barona,

Jasiek Piwowarczyk i Filip Mettler - podopieczni Margaret,

Hanna Kuzimowicz i Dominik Czuż od Michała Szpaka.

5 foteli dla jurorów

Podczas półfinału widzowie zobaczyli dodatkowy fotel dla piątego jurora, jakim była Ania Karwan! Piosenkarka, która przed laty sama uczestniczyła w zmaganiach "The Voice of Poland" i nie wygrała programu, teraz wzięła pod swoje skrzydła innych przegranych. Dwójka z nich zwyciężyła w wewnętrznych starciach i weszła do półfinału. 22 listopada wokaliści walczyli o przejście do następnego etapu.

Żaneta Chełminiak, która odpadła już na etapie Przesłuchań w Ciemno, powróciła do programu i przeszła jak tornado przez wszystkie jego etapy. Bywała w tym samotna, bo uczestnicy z pozostałych drużyn łączyli się w grupy i mogli się wzajemnie wspierać. I chociaż nieraz przeczytała o sobie w mediach, że nie potrafi śpiewać i nie powinna tu być, nie poddała się i zawalczyła o siebie do końca. Jest pierwszą zwyciężczynią w historii "The Voice Come Back Stage Powered by Orange", a teraz wchodzi do półfinału "The Voice of Poland" i jestem pewna, że pokaże jeszcze bardziej, na co ją stać - wyznała Ania Karwan.

I dodała:

Drugim zwycięzcą jest Mateusz Włodarczyk, który wiele lat temu pojawił się w programie i odpadł z niego tuż przed odcinkami na żywo. W 16. edycji doszedł do etapu Nokaut i "powalił" mnie na kolana. Widzowie kochają jego wrażliwość i delikatność, a ja nie wyobrażałam sobie tego programu bez niego. Kiedy głosami widzów Mateusz zwyciężył, spojrzałam na niego i Żanetę i byłam wzruszona, że to przetrwali.

Zobacz także: Zwyciężczyni "The Voice of Poland" straciła fortunę! Oszust udawał Anthony'ego Hopkinsa

Kto wygrał półfinał 16. edycji "The Voice of Poland"? To oni wystąpią w finale

Walki w półfinałach rozpoczęła drużyna Kuby Badacha. Niestety, Michał pożegnał się z marzeniami o finale.

Łukasz zdobył serca widzów swoją szczerością i niezwykłą muzykalnością. Jego występ wprowadził na scenę fale wzruszeń i absolutną autentyczność. Teraz czas na FINAŁ i wielkie emocje - czytamy na facebookowym profilu "The Voice of Poland".

Z teamu Tomsona i Barona dalej przeszedł Mateusz:

Mateusz zachwycił wyjątkowym stylem i emocjonalną interpretacją. Każdy jego występ był jak muzyczna podróż, w której widzowie chcieli zostać jak najdłużej. Teraz tę podróż kontynuuje w wielkim FINALE! Gratulujemy.

Drużyna Ani Karwan po półfinałach skurczyła się do 1 osoby - Żanety!

Żaneta weszła do FINAŁU z pewnością, mocą i sceniczną dojrzałością, która przykuwa uwagę od pierwszej sekundy - czytamy w sieci.

Do finału z drużyny Margaret dostał się Jasiek:

Jasiek w FINALE! Jego sceniczna pewność, energia i nietuzinkowość sprawiły, że scena dosłownie pulsowała emocjami.

Ostatnie miejsce w finale należy do Hanny z drużyny Michała Szpaka:

Hanna trafia do wielkiego FINAŁU! Oczarowała wszystkich wyjątkową wrażliwością i mocą, która zostaje w sercu.

GRATULUJEMY!

Zobacz także: Szczere wyznanie Margaret w "The Voice of Poland". "Demony przejmowały moją głowę"

Zobacz więcej zdjęć. Co za emocje w "The Voice of Poland". Margaret musiała aż sięgnąć po chusteczkę!

Michał Szpak w "The Voice of Poland": Dzięki mnie faceci mogą więcej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.