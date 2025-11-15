"The Voice of Poland": Zmiany i nowości w szesnastej edycji

"The Voice of Poland" po raz pierwszy został wyemitowany na antenie TVP2 w 2011 roku. Os tamtej pory cieszy się ogromną popularnością. Z czasem powstały wersje dla dzieci, "The Voice Kids", oraz bardziej dojrzałych wokalistów, czyli "The Voice Senior". Formuła programu opiera się na przesłuchaniach w ciemno, podczas których trenerzy wybierają uczestników wyłącznie na podstawie ich głosu. Następnie prowadzą ich przez kolejne etapy: bitwy, nokauty oraz występy na żywo.

W tym roku doszło do sporych zmian na fotelach trenerów. Do Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona dołączyła Margaret. Wokalistka ma już za sobą doświadczenie trenerskie w programie. Jej powrót do "The Voice of Poland" ucieszył wiele osób. Nowością jest udział w show piątej trenerki - Ani Karwan. Finalistka siódmej edycji programu jako "Comeback Stage" kompletuje piątą drużynę z wyemitowanych uczestników.

"The Voice of Poland" 16: Znamy półfinalistów!

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze odcinki na żywo. Do ćwierćfinału z drużyny Tomsona i Barona awansowali Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło oraz Marcin Spenner. Z kolei z drużyny Kuby Badacha - Michael Bohm, Julia Wasielewska i Łukasz Reks. W drużynie Michała Szpaka do półfinału przeszli Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Dominik Czuż, a w drużynie Margaret - Filip Mettler, Jaś Piwowarczyk oraz Magdalena Chołuj.

15 listopada uczestnicy kolejny raz zaprezentowali się na żywo. Chociaż każdy chciał pokazać się od jak najlepszej strony, to nie wszyscy mogli przejść dalej. Z każdej trójki do półfinału przechodziły dwie osoby. Jedną wybierali widzowie, drugą trenerzy. Nie były to łatwe decyzje.

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się podopieczni Michała Szpaka. Decyzją widzów do półfinału przerzedł Dominik Czuż. Z kolei juror do kolejnego etapu zaprosił Hannę Kazimowicz. Z drużyny Margaret do półfinału przeszli Jasiek Piwowarczyk (głosami widzów) oraz Filip Mettler (decyzja Margaret).

Drugą część półfinału otworzył występ duetu z drużyny Ani Karwan - Żaneta Chełminiak i Mateusz Włodarczyk. Zaraz po nich zaprezentowali się podopieczni Kuby Badacha. Na widzach największe wrażenie zrobił Michael Bohm i to on za tydzień zaśpiewa w półfinale. Razem z nim przeszedł dalej Łukasz Reks.

Ćwierćfinał "The Voice of Poland" zakończyły występy drużyny Tomsona i Barona. Najwięcej głosów od fanów programu zdobyła Kinga Rutkowska. Muzycy z zespołu Afromental po długich naradach zadecydowali, że dołączy do niej Mateusz Jagiełło.

